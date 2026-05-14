Eduardo Ibarra: “El ensañamiento con la universidad pública que tiene el Gobierno atrasa dos siglos”

El analista político, Eduardo Ibarra, conversó con Canal E y se refirió a que la masiva movilización universitaria volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas y el vínculo del Gobierno con el sistema educativo estatal.

“Esto es parte de la batalla cultural, la batalla anti-WOKE que el Gobierno ha lanzado desde sus inicios”, afirmó Eduardo Ibarra al analizar el enfrentamiento entre la gestión de Javier Milei y las universidades nacionales.

El Gobierno y una disputa constante con la universidad pública

Asimismo, planteó que el Gobierno mantiene una postura “elitista” respecto del sistema universitario argentino y remarcó el rol histórico de la universidad pública en la movilidad social. “El ensañamiento con la universidad pública es algo que refiere a una posición que tiene el Gobierno que yo diría que atrasa dos siglos”, señaló.

En ese sentido, Ibarra repasó la evolución histórica del sistema universitario y destacó que, “la universidad pública argentina tiene un sesgo popular al cual pueden acceder todos, ya que es gratuita”. También recordó el impacto de la reforma universitaria de 1918 y del decreto de gratuidad de 1949: “Con el decreto de gratuidad, se permite el acceso a los trabajadores”.

Además, remarcó la dimensión federal del sistema universitario argentino: “Son 70 universidades, de las cuales 57 son nacionales, 13 son provinciales, no hay ninguna provincia que no tenga universidades”.

La percepción de la sociedad sobre la educación pública

El entrevistado consideró que las movilizaciones masivas reflejan un fuerte rechazo social al recorte presupuestario impulsado por el Gobierno. “La población tiene muy arraigada al sistema universitario como un emblema de la movilidad social ascendente”, explicó.

A su vez, sostuvo que, “muchas personas, por primera generación de universitarios en muchas familias, han podido tener acceso a una movilidad social ascendente”. Sobre la protesta universitaria, afirmó: “La sociedad no aprueba esto, rechaza de plano el desfinanciamiento universitario”.