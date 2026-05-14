Gastón Alonso sobre la recuperación industrial: “Solo dos sectores están por encima de 2023”

Los últimos datos de capacidad instalada de la industria difundidos por el INDEC mostraron señales de recuperación durante marzo, aunque todavía persisten diferencias importantes respecto de los niveles registrados en 2023.

En diálogo con Canal E, el economista Gastón Alonso analizó el escenario industrial y explicó cuáles son las principales variables que podrían definir el rumbo de la economía durante los próximos meses.

La industria mostró una mejora en marzo

Alonso destacó que marzo presentó indicadores positivos tanto en industria como en construcción, luego de un febrero particularmente débil.

Según explicó, la capacidad instalada industrial alcanzó el 59,8%, muy por encima del 54% registrado en febrero.

En ese contexto, sostuvo que “marzo mostró una recuperación fuerte respecto a febrero”.

El economista remarcó que el dato también quedó por encima del nivel registrado en marzo del año pasado, lo que dejó “buenas sensaciones” sobre la actividad económica.

Además, señaló que el EMAE probablemente refleje un resultado positivo para ese período.

La actividad industrial todavía sigue por debajo de 2023

A pesar de la mejora reciente, Alonso advirtió que el sector industrial todavía no recuperó los niveles previos al cambio de gobierno.

Según explicó, la capacidad instalada se encuentra 7,5 puntos porcentuales por debajo de marzo de 2023.

En ese sentido, afirmó que “la industria mejoró en marzo, pero todavía estamos muy lejos de los niveles de 2023”.

El especialista detalló además que el índice manufacturero continúa cerca de 8% por debajo de los registros de aquel año.

También destacó que, de los 12 sectores industriales relevados, solo dos lograron superar los niveles de capacidad instalada de 2023.

Los sectores que lograron recuperarse

Alonso explicó que uno de los sectores con mejor desempeño fue el de refinería de petróleo, muy vinculado al actual esquema económico impulsado por el Gobierno.

Según detalló, este segmento registró una mejora cercana a un punto porcentual respecto de 2023.

El otro sector que mostró una leve recuperación fue el de alimentos y bebidas.

Para el economista, el dato refleja que la recuperación industrial todavía es muy heterogénea y depende de pocos sectores específicos.

En ese contexto, sostuvo que “de 12 sectores industriales, solo dos están por encima de los niveles de 2023”.

Inflación, salarios y crédito: las claves para la recuperación

Durante la entrevista, Alonso señaló que uno de los principales factores para consolidar la recuperación económica será la desaceleración de la inflación.

Según explicó, cuanto más rápido baje el índice de precios y los salarios recuperen poder adquisitivo, mayores serán las posibilidades de reactivar el consumo y la actividad.

En ese sentido, afirmó que “la medida en que la inflación baje muy rápido y los salarios recuperen poder adquisitivo, ahí tenés un driver muy importante para reactivar la economía”.

El especialista también advirtió sobre las dificultades que enfrenta el mercado de crédito debido a las elevadas tasas de interés y el aumento de la mora bancaria.

Además, explicó que muchas entidades financieras endurecieron las condiciones para otorgar préstamos.