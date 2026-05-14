El Mundial de la FIFA 2026 todavía no comenzó, pero una nueva preocupación ya encendió alarmas entre especialistas, organizadores y fanáticos: el calor extremo. Un estudio realizado por investigadores de World Weather Attribution advirtió que varios partidos del torneo podrían disputarse en condiciones climáticas consideradas peligrosas para la salud de jugadores y espectadores.

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La Copa del Mundo, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, será la más extensa de la historia, con 104 partidos y 48 selecciones. Sin embargo, el crecimiento del torneo también coincide con un escenario climático cada vez más severo en distintas regiones del planeta.

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Según el informe, alrededor de un cuarto de los encuentros podrían jugarse con niveles de calor capaces de afectar el rendimiento físico y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Incluso, cinco partidos alcanzarían valores que organismos vinculados al fútbol profesional consideran incompatibles con la práctica deportiva segura.

Calor extremo en el Mundial 2026: cuáles son los partidos y ciudades con más riesgo

Uno de los casos que más preocupa es el encuentro entre Selección de Escocia y Selección de Brasil, programado para el 24 de junio en Miami. Los especialistas sostuvieron que las probabilidades de que el partido se dispute bajo calor extremo son “casi seguras”.

La investigación también señaló como sedes de riesgo a ciudades como Kansas City, Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey, donde se jugará la final del torneo. En este último caso, el estudio calculó que existe una posibilidad concreta de que el partido decisivo se dispute bajo temperaturas consideradas peligrosas, un escenario que duplica el riesgo que existía durante el Mundial de 1994, también organizado en Estados Unidos.

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También aparece entre los partidos más comprometidos el encuentro entre Selección de Argentina y Selección de Argelia en Kansas City.

Qué es el índice WBGT y por qué preocupa a los especialistas en el Mundial 2026

Para realizar el análisis, los investigadores utilizaron el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), una herramienta que no solo mide la temperatura ambiente, sino también factores como la humedad, el viento y la radiación solar. Los expertos explicaron que este sistema permite entender con mayor precisión cómo impacta el calor sobre el cuerpo humano.

“El problema no es solamente cuántos grados marca el termómetro, sino qué tan difícil le resulta al cuerpo enfriarse”, explicó el investigador Chris Mullington, uno de los autores del trabajo. La humedad elevada, por ejemplo, dificulta la evaporación del sudor y aumenta el riesgo de sufrir agotamiento térmico o golpes de calor.

De acuerdo con el estudio, cuando el índice supera los 26 grados WBGT se recomienda implementar medidas de seguridad como pausas de hidratación y zonas de enfriamiento. A partir de los 28 grados, el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO considera que las condiciones pueden volverse inseguras para jugar.

Cambio climático y fútbol: el impacto del calor extremo en jugadores y fanáticos

Los especialistas remarcaron que la preocupación no se limita únicamente a los futbolistas. Miles de hinchas podrían quedar expuestos durante horas a temperaturas extremas tanto dentro de los estadios como en los tradicionales “Fan Festivals” que se organizan en espacios abiertos durante la competencia.

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Las personas mayores y quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias aparecen entre los grupos más vulnerables. Los expertos advirtieron que el golpe de calor puede convertirse en una emergencia médica grave y potencialmente mortal si no se actúa rápidamente.

El informe también volvió a poner el foco sobre el vínculo entre el cambio climático y los grandes eventos deportivos. Para los investigadores, el Mundial 2026 será una muestra concreta de cómo el aumento global de las temperaturas ya afecta actividades masivas que históricamente se desarrollaban sin este nivel de riesgo.

La climatóloga Friederike Otto sostuvo que el planeta experimentó una transformación acelerada en las últimas décadas y que el fútbol no está exento de sus consecuencias. Según explicó, gran parte del calentamiento global provocado por la actividad humana ocurrió desde el Mundial de 1994 hasta la actualidad.

Mientras la FIFA avanza con los preparativos de la competencia, el debate sobre las altas temperaturas y la seguridad sanitaria comienza a instalarse como uno de los grandes desafíos del torneo. El Mundial 2026 todavía no empezó, pero el clima ya juega su propio partido.

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