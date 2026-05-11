Playas con basura y balnearios destruidos tras la ciclogénesis en Mar del Plata: cómo quedó la costa sur

Las fuertes tormentas asociadas a una ciclogénesis en la Costa Atlántica dejaron imágenes impactantes en Mar del Plata y generaron preocupación entre vecinos, guardavidas y autoridades locales. El fenómeno provocó una crecida del mar que modificó por completo sectores de la costa sur de la ciudad.

Uno de los puntos más afectados fue el tramo entre los balnearios de San Carlos y Alfar, donde el agua avanzó con fuerza, arrasó con médanos, vegetación costera, escaleras de acceso y parte de la infraestructura de playa. En algunos sectores, el terreno quedó reducido a un acantilado de hasta ocho metros, donde antes había arena y playa pública.

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El guardavidas y administrador de balnearios Diego Sánchez Cabezudo describió el panorama como "devastador" tras recorrer la zona luego del temporal. Aseguró que el área “quedó destruida” y comparó el impacto del agua con un escenario de fuerte impacto estructural sobre toda la franja costera.

Basura, daños e infraestructura al límite

La transformación del paisaje fue tan abrupta que alteró por completo la fisonomía del litoral sur. Según los testimonios locales, el acceso a varias playas quedó inutilizable debido a la desaparición de escaleras y a la erosión del suelo que sostenía las estructuras.

A la destrucción del entorno natural se sumó un problema creciente: la acumulación de residuos y basura en la costa, que quedó expuesta tras el avance del mar. Plásticos, restos urbanos y escombros aparecieron dispersos en distintos puntos de la playa, agravando el impacto visual del temporal.

El fenómeno también afectó otros sectores emblemáticos de la ciudad, como Playa Grande, el Torreón del Monje y el Paseo de las Américas, donde se registraron daños en instalaciones y espacios públicos. En el caso del Muelle de los Pescadores, el agua provocó daños visibles en su estructura frontal.

Erosión costera y advertencias sobre el futuro

Especialistas y trabajadores de la zona advierten que la situación no es nueva y la vinculan con un proceso de erosión costera sostenida, que se intensifica ante eventos climáticos extremos. También señalan la falta de infraestructura adecuada como un factor que agrava el impacto de estos fenómenos.

En ese sentido, se plantea que el crecimiento urbano hacia el sur de la ciudad no estuvo acompañado por obras de protección costera suficientes, lo que deja a varios sectores expuestos al avance del mar.

¿Qué es una ciclogénesis y para qué regiones hay alerta?

Tras el temporal, el clima en Mar del Plata comenzó a estabilizarse, aunque con temperaturas más bajas, cielo nublado y condiciones invernales que se mantendrán durante la semana, con máximas que no superarán los 16 grados.

Mientras tanto, la ciudad sigue evaluando los daños provocados por la ciclogénesis, en un escenario donde la recuperación de la costa aparece como un desafío complejo y de largo plazo.

LB/ML