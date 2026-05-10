Feroz temporal en la costa bonaerense: evacuaciones, cortes de luz y alertas

El ciclón extratropical que afecta a gran parte del territorio nacional golpeó con especial intensidad a la costa atlántica bonaerense.

Allí, en distintas localidades, el avance del mar, las lluvias persistentes y las ráfagas de viento provocaron inundaciones, daños en infraestructura costera y múltiples medidas preventivas en distintas ciudades balnearias.

El fenómeno meteorológico, asociado a un proceso de ciclogénesis que se desarrolló sobre el centro del país, dejó escenas de fuerte impacto en Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso, Pinamar y Miramar.

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En varios sectores se registraron olas superiores a los siete metros y ráfagas que llegaron hasta los 85 kilómetros por hora.

En Mar del Plata, una de las ciudades más afectadas por el temporal, el Consorcio Regional Portuario resolvió cerrar completamente el puerto y las escolleras norte y sur por razones de seguridad. La medida fue tomada en coordinación con Prefectura Naval Argentina, mientras se conformó un comité de emergencia para monitorear la evolución del sistema climático y reforzar las amarras de las embarcaciones.

El fuerte oleaje también obligó a suspender todas las actividades deportivas y recreativas vinculadas al mar. Los clubes náuticos cancelaron las salidas previstas y recomendaron evitar la circulación en sectores cercanos a la costa.

Las lluvias persistentes desde el jueves, sumadas a niveles de humedad cercanos al 98%, agravaron el panorama. Con la rotación del viento hacia el sudoeste se produjo además un marcado descenso de la sensación térmica.

En Necochea, las ráfagas oscilaron entre los 80 y 85 kilómetros por hora y generaron complicaciones severas en la circulación. Las autoridades dispusieron el cierre de la Ruta 288 debido a inundaciones y problemas de visibilidad. También fue clausurada la zona de la escollera ante el riesgo que implicaba la crecida del mar y el impacto de las olas sobre las estructuras costeras.

Monte Hermoso apareció entre los puntos más comprometidos por el avance del agua. En algunos sectores el mar llegó hasta dos cuadras tierra adentro y gran parte de la ciudad permaneció sin suministro eléctrico durante varias horas.

El municipio suspendió las clases y restringió distintas actividades preventivamente mientras continuaban los trabajos para restablecer servicios esenciales.

Pinamar también registró calles anegadas, caída de árboles y complicaciones en barrios cercanos a la línea costera.

En Miramar, en tanto, se reportaron ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora y daños menores en estructuras ubicadas sobre la playa y paseos públicos.

La Agencia Federal de Emergencias advirtió además por una posible crecida del nivel del mar en distintos puntos de la costa bonaerense.

Según el organismo, las zonas de mayor riesgo incluyen Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales, además del tramo costero comprendido entre Monte Hermoso y Necochea, donde podría agravarse la combinación de viento intenso, marejada y oleaje.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta naranja por lluvias y vientos intensos al menos hasta el mediodía de este sábado.

El organismo recomendó evitar circular por zonas costeras, mantenerse informado y extremar las medidas de precaución ante la continuidad del fenómeno.

La situación volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de buena parte del frente marítimo bonaerense frente a eventos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes sobre el Atlántico sur.