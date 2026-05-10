Estudiantes kirchneristas y de izquierda "corrieron" a sectores libertarios en Piscología de la UNLP

Un violento enfrentamiento, con golpes de puño, empujones e insultos, se produjo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entre estudiantes libertarios y de agrupaciones kirchneristas y de izquierda.

Todo comenzó cuando integrantes de “Universitarios por la Libertad” (UPL), referenciados obviamente en La Libertad Avanza (LLA), trataron de poner 'mesas informativas' en los pasillos del edificio donde estudian. Sectores de la izquierda y del kirchnerismo les exigieron que se retiraran, recriminándoles el desfinanciamiento educativo y las posturas negacionistas del gobierno que encabeza Javier Milei.

Los integrantes de UPL denunciaron que fueron atacados mientras trataban de promocionar las ideas libertarias. “Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y esto es básico para la democracia”, explicaron fuentes de Universitarios por la Libertad tras los incidentes que los forzaron a desalojar sus mesas.

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La agrupación Tesis XI negó todas estas acusaciones, asegurando que el enfrentamiento comenzó por las agresiones de los militantes libertarios contra otros estudiantes.

Además, en un comunicado advirtieron que quienes “niegan la cifra de los 30.000 desaparecidos” y “desfinancian la universidad” no son bienvenidos en la UNLP.

El enfrentamiento ocurrió en un contexto muy tenso, tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria, para el próximo martes 12 de mayo, a una nueva marcha federal educativa.

Las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata estudian los videos que se viralizaron en las redes sociales para decidir si tomarán sanciones disciplinarias.

La denuncia del diputado Pareja tras el enfrentamiento en la UNLP

El diputado nacional Sebastián Pareja usó sus redes sociales para cuestionar lo ocurrido. En primer lugar, compartió el posteo de una de las militantes de La Libertad Avanza llamada Ariana que denunció haber sido agredida en la UNLP.

"Desde los 14 años defiendo las ideas de la libertad y no va a ser la violencia de la izquierda y el peronismo en la UNLP la que me haga callar. Hoy nos atacaron en Psicología: nos pegaron, nos robaron y me golpearon con un candado en la cara", expresó la joven.

El legislador le respondió: “La libertad y la democracia son irrenunciables. No vamos a dejarnos intimidar por quienes usan la universidad para agredir, perseguir y actuar con intolerancia contra quienes piensan distinto. Ariana y todos los militantes de UPL, no bajen los brazos. El tiempo y los votantes nos van a dar la razón”.

HM/HB