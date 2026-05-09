QUINIELA de hoy sábado 9 de mayo: Todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 9 de mayo
• A la cabeza: 9071 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9071
2. 6755
3. 6382
4. 2074
5. 8561
6. 1261
7. 6237
8. 5437
9. 2483
10. 0690
11. 2369
12. 8771
13. 8470
14. 7781
15. 9271
16. 8433
17. 6466
18. 9398
19. 6431
20. 6229
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 9 de mayo
• A la cabeza: 5548 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5548
- 8491
- 0829
- 2297
- 1371
- 7239
- 5060
- 2196
- 1433
- 4351
- 5404
- 3156
- 7308
- 5042
- 4939
- 2711
- 6484
- 3528
- 8688
- 3564
Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 9 de mayo
• A la cabeza: 6486 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6486
- 2522
- 7777
- 4812
- 5418
- 4226
- 2441
- 0177
- 8020
- 5770
- 5957
- 5211
- 4410
- 4967
- 4255
- 3587
- 6584
- 4237
- 4305
- 2704
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 9 de mayo
• A la cabeza: 3477 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3477
- 1521
- 0970
- 6584
- 1154
- 2817
- 9758
- 6993
- 4628
- 7232
- 0827
- 5247
- 6182
- 0898
- 5686
- 7167
- 2607
- 3115
- 2488
- 7230
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 9 de mayo
• A la cabeza: 1769 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1769
2. 0546
3. 0696
4. 5111
5. 0165
6. 3525
7. 5488
8. 9168
9. 8354
10. 7274
11. 2934
12. 6424
13. 2446
14. 7816
15. 9548
16. 8219
17. 2241
18. 0724
19. 0206
20. 5217
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 9 de mayo
• A la cabeza: 8537 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8537
- 5025
- 6611
- 9275
- 0806
- 0748
- 2428
- 4605
- 6373
- 5424
- 5474
- 7659
- 3554
- 4310
- 4456
- 1785
- 0471
- 3440
- 9270
- 1270
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 9 de mayo
• A la cabeza: 4594 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4594
2. 8137
3. 3613
4. 4098
5. 2666
6. 2071
7. 7923
8. 9882
9. 2734
10. 6717
11. 1102
12. 6531
13. 3342
14. 4898
15. 2993
16. 1844
17. 7192
18. 4146
19. 0523
20. 5503
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 9 de mayo
• A la cabeza: 1530 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1530
- 2815
- 9900
- 9285
- 6858
- 1180
- 9025
- 6720
- 2200
- 1502
- 8397
- 4119
- 3019
- 8248
- 1546
- 8738
- 3537
- 2151
- 9046
- 5790
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 9 de mayo
• A la cabeza: 9560 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9560
2. 6010
3. 6934
4. 1284
5. 4047
6. 6049
7. 7133
8. 5444
9. 9022
10. 6050
11. 6763
12. 7557
13. 3743
14. 9103
15. 2047
16. 2610
17. 1947
18. 0242
19. 1677
20. 0277
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 9 de mayo
• A la cabeza: 7652 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7652
- 4769
- 3778
- 0445
- 8634
- 5281
- 2853
- 1741
- 2532
- 0978
- 0819
- 8921
- 9518
- 5550
- 6508
- 5096
- 6024
- 9044
- 9645
- 1594
Resultados de la Quiniela del 9 de mayo por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 0593
- Resultados Santa Fe Nocturna: 4398
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 0639
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.