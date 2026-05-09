domingo 10 de mayo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy sábado 9 de mayo: Todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, sábado 9 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 9 de mayo

A la cabeza: 9071 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9071

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2. 6755

3. 6382

4. 2074

5. 8561

6. 1261

7. 6237

8. 5437

9. 2483

10. 0690

11. 2369

12. 8771

13. 8470

14. 7781

15. 9271

16. 8433

17. 6466

18. 9398

19. 6431

20. 6229

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 9 de mayo

A la cabeza: 5548 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5548
  2. 8491
  3. 0829
  4. 2297
  5. 1371
  6. 7239
  7. 5060
  8. 2196
  9. 1433
  10. 4351
  11. 5404
  12. 3156
  13. 7308
  14. 5042
  15. 4939
  16. 2711
  17. 6484
  18. 3528
  19. 8688
  20. 3564

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 9 de mayo

A la cabeza: 6486 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6486
  2. 2522
  3. 7777
  4. 4812
  5. 5418
  6. 4226
  7. 2441
  8. 0177
  9. 8020
  10. 5770
  11. 5957
  12. 5211
  13. 4410
  14. 4967
  15. 4255
  16. 3587
  17. 6584
  18. 4237
  19. 4305
  20. 2704

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 9 de mayo

A la cabeza: 3477 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3477
  2. 1521
  3. 0970
  4. 6584
  5. 1154
  6. 2817
  7. 9758
  8. 6993
  9. 4628
  10. 7232
  11. 0827
  12. 5247
  13. 6182
  14. 0898
  15. 5686
  16. 7167
  17. 2607
  18. 3115
  19. 2488
  20. 7230

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 9 de mayo

A la cabeza: 1769 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1769

2. 0546

3. 0696

4. 5111

5. 0165

6. 3525

7. 5488

8. 9168

9. 8354

10. 7274

11. 2934

12. 6424

13. 2446

14. 7816

15. 9548

16. 8219

17. 2241

18. 0724

19. 0206

20. 5217

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 9 de mayo

A la cabeza: 8537 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8537
  2. 5025
  3. 6611
  4. 9275
  5. 0806
  6. 0748
  7. 2428
  8. 4605
  9. 6373
  10. 5424
  11. 5474
  12. 7659
  13. 3554
  14. 4310
  15. 4456
  16. 1785
  17. 0471
  18. 3440
  19. 9270
  20. 1270

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 9 de mayo

A la cabeza: 4594 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4594

2. 8137

3. 3613

4. 4098

5. 2666

6. 2071

7. 7923

8. 9882

9. 2734

10. 6717

11. 1102

12. 6531

13. 3342

14. 4898

15. 2993

16. 1844

17. 7192

18. 4146

19. 0523

20. 5503

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 9 de mayo

A la cabeza: 1530 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1530
  2. 2815
  3. 9900
  4. 9285
  5. 6858
  6. 1180
  7. 9025
  8. 6720
  9. 2200
  10. 1502
  11. 8397
  12. 4119
  13. 3019
  14. 8248
  15. 1546
  16. 8738
  17. 3537
  18. 2151
  19. 9046
  20. 5790

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 9 de mayo

A la cabeza: 9560 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9560

2. 6010

3. 6934

4. 1284

5. 4047

6. 6049

7. 7133

8. 5444

9. 9022

10. 6050

11. 6763

12. 7557

13. 3743

14. 9103

15. 2047

16. 2610

17. 1947

18. 0242

19. 1677

20. 0277

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 9 de mayo

A la cabeza: 7652 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7652
  2. 4769
  3. 3778
  4. 0445
  5. 8634
  6. 5281
  7. 2853
  8. 1741
  9. 2532
  10. 0978
  11. 0819
  12. 8921
  13. 9518
  14. 5550
  15. 6508
  16. 5096
  17. 6024
  18. 9044
  19. 9645
  20. 1594

Resultados de la Quiniela del 9 de mayo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 0593

- Resultados Santa Fe Nocturna: 4398

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 0639

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.

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