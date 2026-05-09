QUINIELA de hoy sábado 9 de mayo: Todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 9 de mayo

• A la cabeza: 9071 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9071

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2. 6755

3. 6382

4. 2074

5. 8561

6. 1261

7. 6237

8. 5437

9. 2483

10. 0690

11. 2369

12. 8771

13. 8470

14. 7781

15. 9271

16. 8433

17. 6466

18. 9398

19. 6431

20. 6229

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 9 de mayo

• A la cabeza: 5548 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5548 8491 0829 2297 1371 7239 5060 2196 1433 4351 5404 3156 7308 5042 4939 2711 6484 3528 8688 3564

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 9 de mayo

• A la cabeza: 6486 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6486 2522 7777 4812 5418 4226 2441 0177 8020 5770 5957 5211 4410 4967 4255 3587 6584 4237 4305 2704

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 9 de mayo

• A la cabeza: 3477 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3477 1521 0970 6584 1154 2817 9758 6993 4628 7232 0827 5247 6182 0898 5686 7167 2607 3115 2488 7230

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 9 de mayo

• A la cabeza: 1769 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1769

2. 0546

3. 0696

4. 5111

5. 0165

6. 3525

7. 5488

8. 9168

9. 8354

10. 7274

11. 2934

12. 6424

13. 2446

14. 7816

15. 9548

16. 8219

17. 2241

18. 0724

19. 0206

20. 5217

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 9 de mayo

• A la cabeza: 8537 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8537 5025 6611 9275 0806 0748 2428 4605 6373 5424 5474 7659 3554 4310 4456 1785 0471 3440 9270 1270

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 9 de mayo

• A la cabeza: 4594 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4594

2. 8137

3. 3613

4. 4098

5. 2666

6. 2071

7. 7923

8. 9882

9. 2734

10. 6717

11. 1102

12. 6531

13. 3342

14. 4898

15. 2993

16. 1844

17. 7192

18. 4146

19. 0523

20. 5503

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 9 de mayo

• A la cabeza: 1530 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1530 2815 9900 9285 6858 1180 9025 6720 2200 1502 8397 4119 3019 8248 1546 8738 3537 2151 9046 5790

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 9 de mayo

• A la cabeza: 9560 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9560

2. 6010

3. 6934

4. 1284

5. 4047

6. 6049

7. 7133

8. 5444

9. 9022

10. 6050

11. 6763

12. 7557

13. 3743

14. 9103

15. 2047

16. 2610

17. 1947

18. 0242

19. 1677

20. 0277

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 9 de mayo

• A la cabeza: 7652 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7652 4769 3778 0445 8634 5281 2853 1741 2532 0978 0819 8921 9518 5550 6508 5096 6024 9044 9645 1594

Resultados de la Quiniela del 9 de mayo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 0593

- Resultados Santa Fe Nocturna: 4398

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 0639

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.