Quiniela de hoy miércoles 6 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de mayo
-
A la cabeza: 3882
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3882
-
7548
-
6497
-
3550
-
6475
-
1928
-
8452
-
7644
-
0772
-
7706
-
3444
-
6898
-
9625
-
2378
-
1184
-
3705
-
1042
-
0638
-
3878
-
7990
Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de mayo
-
A la cabeza: 6298
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6298
-
5437
-
2210
-
4567
-
9901
-
3421
-
0876
-
1245
-
5562
-
8734
-
2311
-
6754
-
8890
-
4453
-
1120
-
7654
-
0923
-
4456
-
1129
-
8876
Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de mayo
-
A la cabeza: 7219
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7219
-
7488
-
7583
-
7348
-
0459
-
5541
-
7847
-
0919
-
9125
-
8357
-
0883
-
3793
-
4809
-
1237
-
9913
-
4234
-
3166
-
9758
-
8392
-
6128
Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de mayo
-
A la cabeza: 0235
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0235
-
6750
-
6676
-
6310
-
1608
-
6242
-
3783
-
6054
-
7715
-
3245
-
4199
-
1759
-
9469
-
4108
-
6529
-
4878
-
3303
-
9421
-
1980
-
5821
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de mayo
-
A la cabeza: 0034
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0034
-
1817
-
0153
-
4492
-
6781
-
2235
-
0984
-
5612
-
7731
-
3409
-
8876
-
1245
-
4452
-
0911
-
7763
-
2341
-
0098
-
5567
-
1123
-
4459
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de mayo
-
A la cabeza: 7054
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7054
-
3345
-
9812
-
0023
-
1145
-
6678
-
9902
-
3341
-
5567
-
8890
-
2231
-
0091
-
4452
-
7789
-
1120
-
5563
-
8871
-
4432
-
1109
-
3348
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de mayo
-
A la cabeza: 7075
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7075
-
7251
-
0500
-
1129
-
4456
-
7781
-
0092
-
3341
-
6678
-
9902
-
1123
-
4452
-
7789
-
0091
-
3345
-
6670
-
9912
-
2234
-
5567
-
8890
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de mayo
-
A la cabeza: 7442
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7442
-
1120
-
4453
-
7786
-
0091
-
3342
-
6675
-
9908
-
2231
-
5564
-
8879
-
1122
-
4455
-
7788
-
0093
-
3346
-
6671
-
9904
-
2237
-
5560
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de mayo
-
A la cabeza: 2585
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2585
-
1123
-
4456
-
7789
-
0092
-
3341
-
6670
-
9904
-
2237
-
5561
-
8874
-
1129
-
4452
-
7785
-
0090
-
3343
-
6678
-
9901
-
2236
-
5569
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de mayo
-
A la cabeza: 0091
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0091
-
3345
-
6678
-
9902
-
1123
-
4456
-
7789
-
0090
-
3341
-
6672
-
9905
-
2238
-
5561
-
8874
-
1127
-
4450
-
7783
-
0096
-
3349
-
6674
Resultados de la Quiniela del 6 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 5706
-
La Primera: 9583
-
Matutina: 3431
-
Vespertina: 9614
-
Nocturna: 1167
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 4130
-
La Primera: 4146
-
Matutina: 6635
-
Vespertina: 9022
-
Nocturna: 7049
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 2231
-
La Primera: 8874
-
Matutina: 5562
-
Vespertina: 1120
-
Nocturna: 4459
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.