miércoles 06 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 6 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 6 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de mayo

  • A la cabeza: 3882

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 3882

  2. 7548

  3. 6497

  4. 3550

  5. 6475

  6. 1928

  7. 8452

  8. 7644

  9. 0772

  10. 7706

  11. 3444

  12. 6898

  13. 9625

  14. 2378

  15. 1184

  16. 3705

  17. 1042

  18. 0638

  19. 3878

  20. 7990

Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de mayo

  • A la cabeza: 6298

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6298

  2. 5437

  3. 2210

  4. 4567

  5. 9901

  6. 3421

  7. 0876

  8. 1245

  9. 5562

  10. 8734

  11. 2311

  12. 6754

  13. 8890

  14. 4453

  15. 1120

  16. 7654

  17. 0923

  18. 4456

  19. 1129

  20. 8876

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de mayo

  • A la cabeza: 7219

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7219

  2. 7488

  3. 7583

  4. 7348

  5. 0459

  6. 5541

  7. 7847

  8. 0919

  9. 9125

  10. 8357

  11. 0883

  12. 3793

  13. 4809

  14. 1237

  15. 9913

  16. 4234

  17. 3166

  18. 9758

  19. 8392

  20. 6128

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de mayo

  • A la cabeza: 0235

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0235

  2. 6750

  3. 6676

  4. 6310

  5. 1608

  6. 6242

  7. 3783

  8. 6054

  9. 7715

  10. 3245

  11. 4199

  12. 1759

  13. 9469

  14. 4108

  15. 6529

  16. 4878

  17. 3303

  18. 9421

  19. 1980

  20. 5821

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de mayo

  • A la cabeza: 0034

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0034

  2. 1817

  3. 0153

  4. 4492

  5. 6781

  6. 2235

  7. 0984

  8. 5612

  9. 7731

  10. 3409

  11. 8876

  12. 1245

  13. 4452

  14. 0911

  15. 7763

  16. 2341

  17. 0098

  18. 5567

  19. 1123

  20. 4459

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de mayo

  • A la cabeza: 7054

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7054

  2. 3345

  3. 9812

  4. 0023

  5. 1145

  6. 6678

  7. 9902

  8. 3341

  9. 5567

  10. 8890

  11. 2231

  12. 0091

  13. 4452

  14. 7789

  15. 1120

  16. 5563

  17. 8871

  18. 4432

  19. 1109

  20. 3348

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de mayo

  • A la cabeza: 7075

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7075

  2. 7251

  3. 0500

  4. 1129

  5. 4456

  6. 7781

  7. 0092

  8. 3341

  9. 6678

  10. 9902

  11. 1123

  12. 4452

  13. 7789

  14. 0091

  15. 3345

  16. 6670

  17. 9912

  18. 2234

  19. 5567

  20. 8890

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de mayo

  • A la cabeza: 7442

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7442

  2. 1120

  3. 4453

  4. 7786

  5. 0091

  6. 3342

  7. 6675

  8. 9908

  9. 2231

  10. 5564

  11. 8879

  12. 1122

  13. 4455

  14. 7788

  15. 0093

  16. 3346

  17. 6671

  18. 9904

  19. 2237

  20. 5560

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de mayo

  • A la cabeza: 2585

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2585

  2. 1123

  3. 4456

  4. 7789

  5. 0092

  6. 3341

  7. 6670

  8. 9904

  9. 2237

  10. 5561

  11. 8874

  12. 1129

  13. 4452

  14. 7785

  15. 0090

  16. 3343

  17. 6678

  18. 9901

  19. 2236

  20. 5569

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de mayo

  • A la cabeza: 0091

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0091

  2. 3345

  3. 6678

  4. 9902

  5. 1123

  6. 4456

  7. 7789

  8. 0090

  9. 3341

  10. 6672

  11. 9905

  12. 2238

  13. 5561

  14. 8874

  15. 1127

  16. 4450

  17. 7783

  18. 0096

  19. 3349

  20. 6674

Resultados de la Quiniela del 6 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 5706

  • La Primera: 9583

  • Matutina: 3431

  • Vespertina: 9614

  • Nocturna: 1167

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 4130

  • La Primera: 4146

  • Matutina: 6635

  • Vespertina: 9022

  • Nocturna: 7049

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 2231

  • La Primera: 8874

  • Matutina: 5562

  • Vespertina: 1120

  • Nocturna: 4459

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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