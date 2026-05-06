Quiniela de hoy miércoles 6 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de mayo

A la cabeza: 3882

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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3882 7548 6497 3550 6475 1928 8452 7644 0772 7706 3444 6898 9625 2378 1184 3705 1042 0638 3878 7990

Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de mayo

A la cabeza: 6298

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6298 5437 2210 4567 9901 3421 0876 1245 5562 8734 2311 6754 8890 4453 1120 7654 0923 4456 1129 8876

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de mayo

A la cabeza: 7219

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7219 7488 7583 7348 0459 5541 7847 0919 9125 8357 0883 3793 4809 1237 9913 4234 3166 9758 8392 6128

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de mayo

A la cabeza: 0235

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0235 6750 6676 6310 1608 6242 3783 6054 7715 3245 4199 1759 9469 4108 6529 4878 3303 9421 1980 5821

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de mayo

A la cabeza: 0034

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0034 1817 0153 4492 6781 2235 0984 5612 7731 3409 8876 1245 4452 0911 7763 2341 0098 5567 1123 4459

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de mayo

A la cabeza: 7054

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7054 3345 9812 0023 1145 6678 9902 3341 5567 8890 2231 0091 4452 7789 1120 5563 8871 4432 1109 3348

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de mayo

A la cabeza: 7075

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7075 7251 0500 1129 4456 7781 0092 3341 6678 9902 1123 4452 7789 0091 3345 6670 9912 2234 5567 8890

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de mayo

A la cabeza: 7442

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7442 1120 4453 7786 0091 3342 6675 9908 2231 5564 8879 1122 4455 7788 0093 3346 6671 9904 2237 5560

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de mayo

A la cabeza: 2585

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2585 1123 4456 7789 0092 3341 6670 9904 2237 5561 8874 1129 4452 7785 0090 3343 6678 9901 2236 5569

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de mayo

A la cabeza: 0091

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0091 3345 6678 9902 1123 4456 7789 0090 3341 6672 9905 2238 5561 8874 1127 4450 7783 0096 3349 6674

Resultados de la Quiniela del 6 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5706

La Primera: 9583

Matutina: 3431

Vespertina: 9614

Nocturna: 1167

Resultados Santa Fe

La Previa: 4130

La Primera: 4146

Matutina: 6635

Vespertina: 9022

Nocturna: 7049

Resultados Entre Ríos

La Previa: 2231

La Primera: 8874

Matutina: 5562

Vespertina: 1120

Nocturna: 4459

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: