Giro en Techint: Paolo Rocca deja la conducción de Tenaris tras la tensión con Milei

El empresario Paolo Rocca dejará su cargo como CEO de Tenaris, la empresa del Grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos de acero para la industria petrolera, en medio de un contexto marcado por tensiones con el Gobierno nacional.

La compañía confirmó que Rocca será reemplazado por Gabriel Podskubka, actual director de operaciones (COO), en un cambio relevante dentro de la conducción global de la firma.

Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, el empresario continuará ocupando roles clave dentro del grupo, ya que seguirá como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, manteniendo influencia en las decisiones estratégicas.

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