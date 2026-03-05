"Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado", dijo Martin Rappallini de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo que “criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado”. El dirigente fabril destacó la importancia del respeto y la confianza en el vínculo con el Gobierno, y advirtió que el sector productivo enfrenta desafíos vinculados a la apertura económica, la presión fiscal y las tasas de interés.

“La Argentina tiene pocas empresas y hay que trabajar para que haya más. Así que me parece que estar criticando el sector empresario no nos lleva a ningún camino”, expresó este jueves en una entrevista con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, en donde explicó que la UIA mantiene un contacto permanente con el secretario de Industria y el ministro de Economía, con quienes se monitorean problemáticas y se presentan propuestas para mejorar la competitividad.

Rapallini: “los empresarios no le tenemos miedo a Milei, buscamos poner paños fríos”

El dirigente señaló que desde hace más de un año la entidad reclama cambios en las instrucciones heredadas del pasado, como la misión fiscal y las dificultades laborales, que requieren una reforma profunda.

También mencionó las complicaciones que generaron las altas tasas de interés, que llegaron al 70% en 2023 y afectaron la actividad productiva, aunque reconoció que actualmente se encuentran más bajas, pero todavía elevadas.

El peso de la industria en la economía

Rappallini insistió en que la industria es fundamental para el país y recordó que representa el 20% del PIB argentino y aporta cerca del 30% de la recaudación fiscal.

Además, destacó que el sector genera entre 3,6 y 4 millones de empleos directos e indirectos, lo que lo convierte en un pilar de la economía nacional y del entramado social.

El empresario explicó que el comunicado que le emitieron al Gobierno "se llama ‘Sin industria, no hay nación’ porque creemos que ese debe ser el eje del debate”, afirmó, al remarcar la relevancia del sector para el desarrollo argentino.

El presidente de la UIA subrayó que la institución trabaja para que la mayor cantidad de empresas pueda atravesar esta etapa de transición y ser parte de una Argentina más integrada.

También resaltó que la industria ha sobrevivido a todos los gobiernos de distintos signos políticos, adaptándose a cambios constantes en las reglas de juego durante los últimos 20 años.

Rapallini: “Más Roccas, más líderes globales y un entramado pyme más integrado”

Confianza, apertura y futuro productivo

Rappallini afirmó que la Argentina necesita recuperar la confianza y fortalecer el clima empresario, ya que considera que es un factor clave para el desarrollo económico.

En ese sentido, sostuvo que la apertura económica debe ir acompañada de medidas que permitan a las empresas locales adaptarse a la competencia internacional.

“El respeto y el diálogo entre el sector público y privado son fundamentales para encontrar soluciones y construir una nueva etapa de integración”, remarcó.

Encuesta de la UIA: más del 50% de la industria reporta caída de producción y ventas

El dirigente industrial advirtió que la sociedad reclama precios y calidad internacional, pero que también es necesario dar a las empresas locales la posibilidad de estar a la altura de ese desafío.

Finalmente, aseguró que la UIA seguirá trabajando para corregir las distorsiones de la economía y acompañar a las empresas en el proceso de integración global, con el objetivo de consolidar una Argentina más productiva y competitiva.

GZ