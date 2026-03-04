Histórico recambio en la UIA: asume la primera directora ejecutiva en medio de la embestida libertaria

La Unión Industrial Argentina (UIA) oficializó la llegada de María Laura Bermúdez a la dirección ejecutiva, marcando un hito al ubicar a una mujer en el sillón administrativo más importante de la entidad. Su regreso a la sede de Avenida de Mayo, tras su paso por la UIPBA, se da en un clima de tensión con el Gobierno y pedido de "respeto" al presidente Javier Milei por parte de los industriales.

A través de un comunicado, la central fabril formalizó la medida: "El Comité Ejecutivo de la UIA, encabezado por Martin Rappallini, designó a María Laura Bermúdez como nueva directora ejecutiva de la entidad, en reemplazo de Diego Coatz. Con este cambio, la UIA inicia una nueva etapa en la que busca potenciar su gestión operativa y su capacidad de articulación, y fortalecer los vínculos con los actores del sistema productivo y las autoridades nacionales".

El economista Diego Coatz dejará el cargo tras concentrar el poder durante los últimos mandatos, incómodo por la decisión de la mesa chica de subdividir sus funciones para focalizar la atención técnica. Coatz continuará como asesor durante la transición, mientras que Bermúdez tendrá el doble desafío de ordenar la administración y sostener, con perfil renovado, un fuerte simbolismo de género que contrasta de lleno con la contracorriente cultural libertaria en un ecosistema históricamente reservado para los hombres. Según comunicó la UIA, continuará ligado a la entidad como asesor externo en la formulación de propuestas para el desarrollo industrial"

Quién es María Laura Bermúdez, la nueva directora ejecutiva de UIA

Sobre la flamante directora, el texto detalla que "cuenta con una amplia trayectoria en la UIA y en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), ámbitos en los que desarrolló un perfil que combina experiencia técnica con capacidad en la gestión". "En la UIA, donde se desempeñó de 2011 a 2019, cumplió roles directivos vinculados a las relaciones institucionales". Asimismo, precisaron que "desde 2019 ejerce la dirección ejecutiva de la UIPBA, donde lideró procesos de fortalecimiento institucional y desarrollo de agendas técnicas y productivas".

La UIA y su batalla cultural: designa a la primera directora ejecutiva y activa una férrea defensa de Paolo Rocca



Por su parte, la UIPBA aseguró que Bermúdez "impulsó una administración moderna, profesional y con altos estándares institucionales, fortaleciendo las prácticas de compliance, consolidando una mirada estratégica sobre el desarrollo industrial y promoviendo una gestión cercana a las necesidades de los socios industriales".

El presidente de la entidad bonaerense, Alejandro Gentile, destacó: "María Laura (Bermúdez) llevó adelante una gestión muy significativa en UIPBA. Tiene una profunda vocación de servicio hacia los industriales, una mirada estratégica sobre el desarrollo productivo y un compromiso permanente con la calidad institucional".

Finalmente, Gentile agregó que su designación envía una señal clave: "Es muy valioso que la UIA haya elegido a una mujer para ocupar un rol ejecutivo tan relevante. Es un reconocimiento al mérito, a la capacidad y a la trayectoria profesional de María Laura, quien compitió por este lugar y logró el respaldo de los dirigentes industriales del país".

