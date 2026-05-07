viernes 08 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 7 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 7 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 7 de mayo

  • A la cabeza: 8729

  1. 8729

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  2. 5410

  3. 2231

  4. 6984

  5. 0112

  6. 4735

  7. 9021

  8. 3367

  9. 1548

  10. 7890

  11. 2456

  12. 6103

  13. 8892

  14. 3014

  15. 5576

  16. 9210

  17. 4432

  18. 0789

  19. 1243

  20. 3654

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 7 de mayo

  • A la cabeza: 4105

  1. 4105

  2. 9823

  3. 1104

  4. 5672

  5. 3341

  6. 0912

  7. 7785

  8. 2109

  9. 6543

  10. 8820

  11. 1902

  12. 4376

  13. 5501

  14. 0234

  15. 7654

  16. 3129

  17. 9980

  18. 2765

  19. 8432

  20. 6012

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 7 de mayo

  • A la cabeza: 1248

  1. 1248

  2. 5567

  3. 8901

  4. 2345

  5. 6789

  6. 0123

  7. 4567

  8. 8902

  9. 3456

  10. 7891

  11. 1123

  12. 5568

  13. 9012

  14. 2346

  15. 6790

  16. 0234

  17. 4678

  18. 8012

  19. 3567

  20. 7901

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 7 de mayo

  • A la cabeza: 9032

  1. 9032

  2. 4567

  3. 8912

  4. 2356

  5. 6791

  6. 0134

  7. 4578

  8. 8923

  9. 3467

  10. 7802

  11. 1245

  12. 5689

  13. 9023

  14. 2457

  15. 6801

  16. 0345

  17. 4789

  18. 8123

  19. 3678

  20. 7012

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 7 de mayo

  • A la cabeza: 3341

  1. 3341

  2. 7892

  3. 1234

  4. 5678

  5. 9012

  6. 3456

  7. 7893

  8. 1235

  9. 5679

  10. 9013

  11. 3457

  12. 7894

  13. 1236

  14. 5680

  15. 9014

  16. 3458

  17. 7895

  18. 1237

  19. 5681

  20. 9015

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 7 de mayo

  • A la cabeza: 6712

  1. 6712

  2. 1234

  3. 5678

  4. 9012

  5. 3456

  6. 7890

  7. 1245

  8. 5689

  9. 9023

  10. 3467

  11. 7801

  12. 1235

  13. 5679

  14. 9013

  15. 3457

  16. 7891

  17. 1246

  18. 5690

  19. 9034

  20. 3478

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 7 de mayo

  • A la cabeza: 0984

  1. 0984

  2. 4567

  3. 8912

  4. 2356

  5. 6791

  6. 0134

  7. 4578

  8. 8923

  9. 3467

  10. 7802

  11. 1245

  12. 5689

  13. 9023

  14. 2457

  15. 6801

  16. 0345

  17. 4789

  18. 8123

  19. 3678

  20. 7012

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 7 de mayo

  • A la cabeza: 5521

  1. 5521

  2. 9012

  3. 3456

  4. 7890

  5. 1234

  6. 5678

  7. 9023

  8. 3467

  9. 7801

  10. 1245

  11. 5689

  12. 9034

  13. 3478

  14. 7812

  15. 1256

  16. 5601

  17. 9045

  18. 3489

  19. 7823

  20. 1267

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 7 de mayo

  • A la cabeza: 7743

  1. 7743

  2. 1234

  3. 5678

  4. 9012

  5. 3456

  6. 7890

  7. 1245

  8. 5689

  9. 9023

  10. 3467

  11. 7801

  12. 2345

  13. 6789

  14. 0123

  15. 4567

  16. 8901

  17. 2356

  18. 6790

  19. 0234

  20. 4678

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 7 de mayo

  • A la cabeza: 1109

  1. 1109

  2. 5678

  3. 9012

  4. 3456

  5. 7890

  6. 1234

  7. 5689

  8. 9023

  9. 3467

  10. 7801

  11. 2345

  12. 6789

  13. 0123

  14. 4567

  15. 8901

  16. 2356

  17. 6790

  18. 0234

  19. 4678

  20. 8012

Resultados de la Quiniela del 7 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 4561

  • La Primera: 8902

  • Matutina: 2345

  • Vespertina: 6789

  • Nocturna: 0123

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 1234

  • La Primera: 5678

  • Matutina: 9012

  • Vespertina: 3456

  • Nocturna: 7890

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 7891

  • La Primera: 2345

  • Matutina: 6789

  • Vespertina: 0123

  • Nocturna: 4567

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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