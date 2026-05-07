Quiniela de hoy jueves 7 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 7 de mayo
-
A la cabeza: 8729
-
8729Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
5410
-
2231
-
6984
-
0112
-
4735
-
9021
-
3367
-
1548
-
7890
-
2456
-
6103
-
8892
-
3014
-
5576
-
9210
-
4432
-
0789
-
1243
-
3654
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 7 de mayo
-
A la cabeza: 4105
-
4105
-
9823
-
1104
-
5672
-
3341
-
0912
-
7785
-
2109
-
6543
-
8820
-
1902
-
4376
-
5501
-
0234
-
7654
-
3129
-
9980
-
2765
-
8432
-
6012
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 7 de mayo
-
A la cabeza: 1248
-
1248
-
5567
-
8901
-
2345
-
6789
-
0123
-
4567
-
8902
-
3456
-
7891
-
1123
-
5568
-
9012
-
2346
-
6790
-
0234
-
4678
-
8012
-
3567
-
7901
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 7 de mayo
-
A la cabeza: 9032
-
9032
-
4567
-
8912
-
2356
-
6791
-
0134
-
4578
-
8923
-
3467
-
7802
-
1245
-
5689
-
9023
-
2457
-
6801
-
0345
-
4789
-
8123
-
3678
-
7012
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 7 de mayo
-
A la cabeza: 3341
-
3341
-
7892
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
-
7893
-
1235
-
5679
-
9013
-
3457
-
7894
-
1236
-
5680
-
9014
-
3458
-
7895
-
1237
-
5681
-
9015
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 7 de mayo
-
A la cabeza: 6712
-
6712
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
-
7890
-
1245
-
5689
-
9023
-
3467
-
7801
-
1235
-
5679
-
9013
-
3457
-
7891
-
1246
-
5690
-
9034
-
3478
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 7 de mayo
-
A la cabeza: 0984
-
0984
-
4567
-
8912
-
2356
-
6791
-
0134
-
4578
-
8923
-
3467
-
7802
-
1245
-
5689
-
9023
-
2457
-
6801
-
0345
-
4789
-
8123
-
3678
-
7012
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 7 de mayo
-
A la cabeza: 5521
-
5521
-
9012
-
3456
-
7890
-
1234
-
5678
-
9023
-
3467
-
7801
-
1245
-
5689
-
9034
-
3478
-
7812
-
1256
-
5601
-
9045
-
3489
-
7823
-
1267
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 7 de mayo
-
A la cabeza: 7743
-
7743
-
1234
-
5678
-
9012
-
3456
-
7890
-
1245
-
5689
-
9023
-
3467
-
7801
-
2345
-
6789
-
0123
-
4567
-
8901
-
2356
-
6790
-
0234
-
4678
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 7 de mayo
-
A la cabeza: 1109
-
1109
-
5678
-
9012
-
3456
-
7890
-
1234
-
5689
-
9023
-
3467
-
7801
-
2345
-
6789
-
0123
-
4567
-
8901
-
2356
-
6790
-
0234
-
4678
-
8012
Resultados de la Quiniela del 7 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 4561
-
La Primera: 8902
-
Matutina: 2345
-
Vespertina: 6789
-
Nocturna: 0123
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 1234
-
La Primera: 5678
-
Matutina: 9012
-
Vespertina: 3456
-
Nocturna: 7890
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 7891
-
La Primera: 2345
-
Matutina: 6789
-
Vespertina: 0123
-
Nocturna: 4567
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.