Quiniela de hoy martes 5 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 5 de mayo
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A la cabeza: 7682
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7682
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2712
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7944
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2380
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6423
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1025
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3894
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5561
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0912
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4453
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3219
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8876
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5402
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1198
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6734
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9021
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4388
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2567
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7740
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0153
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 5 de mayo
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A la cabeza: 2519
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2519
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4149
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4414
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5242
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6487
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8902
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1156
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3327
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0981
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4566
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2231
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7890
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5432
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1267
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6543
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9876
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3310
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2100
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7754
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0021
Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 5 de mayo
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A la cabeza: 1718
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1718
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4397
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4166
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5521
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0984
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3312
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6789
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2210
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4456
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1109
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3245
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8871
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5490
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1342
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6711
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9022
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4451
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2588
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7763
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0194
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 5 de mayo
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A la cabeza: 8977
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8977
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3621
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9199
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5006
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2973
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1371
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4482
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6512
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0933
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4125
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2281
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7760
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5493
-
1211
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6554
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9822
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3345
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2167
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7709
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0086
Resultados de la Quiniela del 5 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 4722
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La Primera: 2676
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Matutina: 5603
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Vespertina: 2359
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Nocturna: 9171
Resultados Santa Fe
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La Previa: 5521
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La Primera: 7826
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Matutina: 3104
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Vespertina: 4088
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Nocturna: 5979
Resultados Entre Ríos
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La Previa: 0214
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La Primera: 9819
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Matutina: 1245
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Vespertina: 6672
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Nocturna: 3301
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.