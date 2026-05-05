miércoles 06 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 5 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 5 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 5 de mayo

  • A la cabeza: 7682

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 7682

  2. 2712

  3. 7944

  4. 2380

  5. 6423

  6. 1025

  7. 3894

  8. 5561

  9. 0912

  10. 4453

  11. 3219

  12. 8876

  13. 5402

  14. 1198

  15. 6734

  16. 9021

  17. 4388

  18. 2567

  19. 7740

  20. 0153

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 5 de mayo

  • A la cabeza: 2519

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2519

  2. 4149

  3. 4414

  4. 5242

  5. 6487

  6. 8902

  7. 1156

  8. 3327

  9. 0981

  10. 4566

  11. 2231

  12. 7890

  13. 5432

  14. 1267

  15. 6543

  16. 9876

  17. 3310

  18. 2100

  19. 7754

  20. 0021

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 5 de mayo

  • A la cabeza: 1718

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1718

  2. 4397

  3. 4166

  4. 5521

  5. 0984

  6. 3312

  7. 6789

  8. 2210

  9. 4456

  10. 1109

  11. 3245

  12. 8871

  13. 5490

  14. 1342

  15. 6711

  16. 9022

  17. 4451

  18. 2588

  19. 7763

  20. 0194

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 5 de mayo

  • A la cabeza: 8977

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8977

  2. 3621

  3. 9199

  4. 5006

  5. 2973

  6. 1371

  7. 4482

  8. 6512

  9. 0933

  10. 4125

  11. 2281

  12. 7760

  13. 5493

  14. 1211

  15. 6554

  16. 9822

  17. 3345

  18. 2167

  19. 7709

  20. 0086

Resultados de la Quiniela del 5 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 4722

  • La Primera: 2676

  • Matutina: 5603

  • Vespertina: 2359

  • Nocturna: 9171

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 5521

  • La Primera: 7826

  • Matutina: 3104

  • Vespertina: 4088

  • Nocturna: 5979

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 0214

  • La Primera: 9819

  • Matutina: 1245

  • Vespertina: 6672

  • Nocturna: 3301

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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