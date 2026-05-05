Quiniela de hoy martes 5 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 5 de mayo

A la cabeza: 7682

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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7682 2712 7944 2380 6423 1025 3894 5561 0912 4453 3219 8876 5402 1198 6734 9021 4388 2567 7740 0153

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 5 de mayo

A la cabeza: 2519

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2519 4149 4414 5242 6487 8902 1156 3327 0981 4566 2231 7890 5432 1267 6543 9876 3310 2100 7754 0021

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 5 de mayo

A la cabeza: 1718

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1718 4397 4166 5521 0984 3312 6789 2210 4456 1109 3245 8871 5490 1342 6711 9022 4451 2588 7763 0194

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 5 de mayo

A la cabeza: 8977

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8977 3621 9199 5006 2973 1371 4482 6512 0933 4125 2281 7760 5493 1211 6554 9822 3345 2167 7709 0086

Resultados de la Quiniela del 5 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 4722

La Primera: 2676

Matutina: 5603

Vespertina: 2359

Nocturna: 9171

Resultados Santa Fe

La Previa: 5521

La Primera: 7826

Matutina: 3104

Vespertina: 4088

Nocturna: 5979

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0214

La Primera: 9819

Matutina: 1245

Vespertina: 6672

Nocturna: 3301

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: