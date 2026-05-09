Tormenta en Mar del Plata: los fuertes vientos y lluvias persistentes seguirán todo este sábado

La inestabilidad y una tormenta impactante, definida como ciclogénesis, es la la gran protagonista de este sábado en La Feliz. Los residentes y turistas se encuentran con un escenario absolutamente atípico, con frío y el fortísimo viento ha hecho que las olas lleguen a 7 metros de altura, por lo que las autoridades comunales han dispuesto el cierre al tránsito en zonas costeras, y en determinados tramos también la policía vigila que no avancen peatones, porque muchísimos ciudadanos y turistas se han aventurado a pararse en zonas en que las olas eran francamente peligrosas, en busca de alguna "foto o selfie inolvidable".

La zona del Puerto, muy afectada

En la zona del Puerto y el centro de General Pueyrredón, las áreas anegadas eran numerosas, con temperaturas de rangos invernal, al punto que se espera que apenas superen los 10 grados alrededor de las 17 horas. El cielo permanecerá cubierto con lluvias leves pero constantes, y las ráfagas provenientes del sudoeste que soplarán a una velocidad sostenida de 50 kilómetros por hora, generando una sensación térmica sensiblemente inferior.

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En puntos más alejados como Sierra de los Padres y Batán, el frío también se siente con rigor. El viento del cuadrante sur mantiene en niveles altos, cercanos al 71%, lo que profundizará la sensación de destemplanza. No se esperan aperturas de sol significativas, por lo que el ambiente gris continuará dominando el panorama durante toda la franja horaria diurna.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá la vigilancia sobre la Costa Atlántica debido a la intensidad de los vientos. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, las ráfagas del sudoeste podrían alcanzar picos de hasta 80 km/h, situación que pondrá en alerta a los equipos de Defensa Civil por posibles caídas de ramas o cables. El oleaje será importante, afectando principalmente las zonas de escolleras.

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Hacia el norte, en Villa Gesell, el panorama será similar con una probabilidad de precipitaciones que rondará el 60%. La recomendación para los habitantes de General Pueyrredón será evitar la permanencia en zonas arboladas o estructuras precarias. La ciclogénesis que afecta a la provincia de Buenos Aires garantizará que el clima hostil se mantenga firme durante el resto del sábado.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El domingo 10 de mayo traerá una mejora progresiva y necesaria para quienes planean el descanso. El cielo comenzará a despejarse paulatinamente y el sol ganará terreno, aunque el aire frío de origen polar mantendrá las temperaturas mínimas en niveles bajos. El viento rotará y perderá intensidad, permitiendo un cierre de fin de semana mucho más apacible en toda la región bonaerense.