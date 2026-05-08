El sudeste del territorio argentino y el litoral atlántico se encuentran en estado de alerta máxima debido a la formación y avance de un ciclón extratropical de gran intensidad. Este fenómeno, caracterizado por una caída brusca de la presión atmosférica en un corto periodo de tiempo, ha comenzado este viernes 8 a la tarde a desplegar su fuerza sobre el Mar Argentino, afectando no solo la navegación comercial y pesquera, sino también las condiciones de vida en las localidades costeras.

La magnitud del evento ha sido catalogada como crítica por los servicios meteorológicos, dado que el sistema presenta características de "bomba meteorológica", con vientos que superan los 100 km/h en tierra y alcanzan los 140 km/h en alta mar. Esta situación ha generado una respuesta de emergencia coordinada por el Estado nacional, ya que la violencia del temporal ha empujado a una flota masiva de más de 170 buques extranjeros a solicitar protección en aguas jurisdiccionales, transformando un evento climático en un desafío logístico y de seguridad soberana sin precedentes en la región.

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Ciclogénesis: hasta cuándo se mantendrán las lluvias y cómo estará el tiempo en el AMBA

Zonas críticas y cronología del ciclón extratropical

El epicentro del ciclón extratropical se localiza inicialmente frente a las costas de la Patagonia, con un impacto directo en las provincias de Chubut y Río Negro. En estas áreas, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de nivel naranja, advirtiendo que las ráfagas de viento del sudoeste comenzarán a arreciar durante las últimas horas del viernes y se mantendrán con furia durante todo el sábado. El desplazamiento del ciclón hacia el noreste extenderá la alerta amarilla hacia el sur y centro de la provincia de Buenos Aires, afectando a ciudades como Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca.

El impacto en tierra no solo se limitará a vientos huracanados, sino que vendrá acompañado de lluvias intensas y un marcado descenso de la temperatura, con mínimas que descenderán hasta los 8° C, complicando las tareas de defensa civil y el mantenimiento de servicios básicos en las zonas urbanas costeras.

Operativo de emergencia y control de la flota internacional

Ante la inminencia del desastre natural, la Prefectura Naval Argentina ha activado un protocolo de recepción excepcional para los 170 buques extranjeros que huyen de las olas gigantes. La Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) se ha convertido en el único refugio seguro para estas embarcaciones que, de permanecer en la denominada "milla 201", se enfrentarían a un naufragio casi seguro.

La autoridad marítima ha designado cuadrantes específicos de fondeo y abrigo, donde los capitanes deben cumplir con normativas rigurosas: las artes de pesca deben estar estibadas y aseguradas, las luces de faena apagadas y los sistemas de posicionamiento satelital (AIS) encendidos en todo momento.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones durante el pico del temporal, el Servicio de Tráfico Marítimo utiliza tecnología de monitoreo de última generación. A pesar de las dificultades de visibilidad provocadas por el ciclón, se mantienen patrullajes aéreos con sensores especializados y un seguimiento constante a través de pantallas que muestran la posición exacta de cada buque refugiado.

La Prefectura ha enfatizado que este permiso de permanencia es estrictamente temporal y finalizará una vez que las condiciones meteorológicas permitan la navegación segura hacia fuera de la ZEEA, estimando que esto ocurrirá entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Mientras tanto, la coordinación entre los servicios de meteorología y las fuerzas de seguridad marítima sigue siendo la prioridad absoluta para evitar tragedias en uno de los episodios climáticos más agresivos de la última década en el Atlántico Sur.

AI CP AF