Un frente frío consolidará su ingreso sobre el sudoeste bonaerense, trayendo consigo un marcado descenso en las marcas térmicas y ráfagas muy fuertes que afectarán tanto al puerto como al casco urbano. La nubosidad permanecerá variable pero mayormente cubierta, mientras que la humedad se mantendrá elevada, favoreciendo la presencia de precipitaciones aisladas durante gran parte de la tarde y la noche bahiense.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro de Bahía Blanca y las localidades de Ingeniero White y General Cerri, la temperatura actual se ubicará cerca de los 8°C, con una sensación térmica inferior debido al viento del sector sudoeste. La intensidad de las ráfagas superará los 60 km/h, lo que generará condiciones complejas para la actividad operativa en la zona portuaria y el movimiento vehicular en los accesos principales.

Clima viernes 8 de mayo

Durante la tarde, el cielo continuará encapotado y se registrarán lloviznas leves que sumarán escasos milímetros, pero que mantendrán la calzada húmeda. Hacia el cierre del día, el ambiente se volverá mucho más frío en Cerri y los barrios periféricos, donde el viento será el gran protagonista del viernes, obligando a los vecinos a tomar precauciones con objetos que puedan volarse en los patios.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto de la región, ciudades como Punta Alta y Médanos experimentarán condiciones similares de inestabilidad, con vientos que rotarán constantemente del oeste al sudoeste. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá la vigilancia por ráfagas que podrán alcanzar los 70 km/h en zonas abiertas, afectando la visibilidad en las rutas nacionales 3 y 22 por la presencia de polvo en suspensión y spray de lluvia.

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Para Monte Hermoso y la zona costera cercana, el mar presentará un oleaje importante producto de la intensidad del viento sur. Las temperaturas en el sudoeste bonaerense no superarán los 11°C, marcando un viernes de pleno invierno anticipado. Se recomienda a los productores rurales de la zona de influencia estar atentos a los reportes de la Bolsa de Cereales por posibles variaciones térmicas bruscas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Hacia el fin de semana, el viento disminuirá gradualmente su intensidad, aunque la masa de aire frío se asentará firmemente. El sábado amanecerá con heladas aisladas y una mínima que rondará los 5°C, pero el sol comenzará a ganar terreno. Para el domingo, se prevé un ligero ascenso de la temperatura máxima, alcanzando los 15°C bajo un cielo mayormente despejado y vientos más calmos.