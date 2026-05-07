Ciclogénesis: hasta cuándo se mantendrán las lluvias y cómo estará el tiempo en el AMBA

El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática debido al avance de un fenómeno de ciclogénesis que provocó lluvias intensas, ráfagas de viento y un fuerte descenso de temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el clima inestable persistirá durante gran parte de la jornada del jueves y continuará de forma intermitente hasta las primeras horas del viernes.

De acuerdo a las previsiones del SMN, las tormentas fuertes tenderán a perder intensidad hacia la noche de hoy, aunque todavía podrían registrarse chaparrones aislados y cielo cubierto durante la madrugada del viernes 8 de mayo

Clima en Ciudad de Buenos Aires: alerta naranja por tormentas severas y fuertes ráfagas ante la llegada de una ciclogénesis

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En las primeras horas del último día hábil de la semana, el tiempo comenzará a mejorar de forma gradual, aunque con un marcado descenso de la temperatura en el AMBA y fuertes vientos que mantendrán una sensación térmica baja en toda la región. Se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con ráfagas de hasta 59 km/h y 40% de probabilidad de lluvias todo el día.

Ciclogénesis: hasta cuándo se mantendrán las lluvias

Durante la madrugada y la mañana de este jueves se registraron tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas provenientes del sector sur y sudeste. ¿Hasta cuándo se mantendrán las precipitaciones en el territorio bonaerense?

Clima en Mar del Plata: fuertes tormentas y ráfagas marcarán la jornada de este jueves

Las lluvias intermitentes se extenderán hasta el sábado 9 de mayo, aunque no con la misma intensidad de principio a fin. La mejora llegará de manera gradual, primero con una disminución de las precipitaciones y luego con el ingreso del aire frío que estabilizará la atmósfera. La ciclogénesis es un proceso de formación e intensificación de un sistema de baja presión que genera condiciones favorables para lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes. En esta oportunidad, el fenómeno impacta sobre gran parte del centro y este del país.

Lluvias persistentes y fuertes vientos en el AMBA

Lluvias aisladas y frío para este viernes en el AMBA

El viernes estará caracterizado por un ambiente mucho más frío en comparación con los últimos días. El SMN prevé temperaturas mínimas cercanas a los 8 grados y máximas que apenas alcanzarían los 14°C en el AMBA. Aunque la probabilidad de precipitaciones disminuirá considerablemente, todavía podrían producirse lluvias débiles o lloviznas aisladas durante las primeras horas del día.

PM/ff