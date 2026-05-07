La jornada en Rosario y el Gran Rosario estará marcada por una fuerte inestabilidad producto de un proceso de ciclogénesis. Durante las primeras horas, el ingreso de un frente frío generará tormentas aisladas que afectarán el ritmo habitual de la ciudad. El viento del sudoeste soplará con intensidad, obligando a los ciudadanos a extremar cuidados en la circulación por autopistas y avenidas ribereñas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario, Funes y Roldán, la temperatura máxima alcanzará los 19°C, pero se registrará en las primeras horas del día, ya que el termómetro iniciará un descenso sostenido. La humedad se mantendrá en niveles elevados, superando el 85%, lo que potenciará la sensación de inestabilidad. Se esperan lluvias de variada intensidad sobre el Río Paraná y la zona de islas, donde el viento se sentirá con mayor rigor.

Clima jueves 7 de mayo

En el Cordón Industrial y las zonas costeras, el cielo permanecerá cubierto con tendencia a despejarse parcialmente hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y el 70% durante la mañana. Las ráfagas del sector sur incrementarán su fuerza por la tarde, lo que provocará que la sensación térmica se ubique por debajo de los valores reales, anticipando un cierre de día bastante fresco.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para las localidades de San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución, rige un aviso por vientos intensos del sector sudoeste con ráfagas que superarán los 60 km/h. Este fenómeno afectará la visibilidad en las rutas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional recomienda precaución. Las tormentas podrán ser localmente fuertes en el extremo sur provincial antes de que el frente frío desplace la masa de aire húmedo.

La NASA compartió una fotogalería de imágenes inéditas de la misión Artemis II a la Luna

Hacia el mediodía, las condiciones tenderán a mejorar de forma gradual en todo el sur santafesino. Sin embargo, el ingreso de aire polar mantendrá la nubosidad variable. En las áreas rurales cercanas a Rosario, el viento será el protagonista absoluto del jueves, barriendo la humedad acumulada y dejando un escenario de cielos más limpios hacia el final de la tarde, aunque con un ambiente marcadamente más frío.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La semana continuará con una profundización del frío. El viernes, el cielo lucirá despejado, pero la temperatura mínima caerá hasta los 8°C, mientras que el sábado se consolidará el ambiente invernal con apenas 7°C de base. El viento del río seguirá presente, garantizando una excelente ventilación atmosférica y alejando definitivamente las chances de lluvia para el resto del fin de semana largo en la región.