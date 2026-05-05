Nueva ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegarán las tormentas

Una nueva ciclogénesis amenaza con impactar en el AMBA en las próximas horas, con la probabilidad de tormentas intensas, ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura. El fenómeno, que ya es seguido de cerca por los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, podría desarrollarse entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, afectando tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a distintos sectores del conurbano bonaerense.

De acuerdo con los primeros reportes, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, no se descartan acumulados de lluvia significativos que podrían generar anegamientos temporarios en zonas urbanas.

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El miércoles iniciará con cielos nublados y una escasa probabilidad de lluvia durante la madrugada y la mañana, entre 0% y 40%, pero las condiciones variarán durante el transcurso del día.

Nueva ciclogénesis en el AMBA

El fenómeno climático se combinará con el ingreso de aire frío desde el sur y humedad proveniente del Atlántico, creando un escenario propicio para la caída de abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

Alerta amarilla en la provincia de Buenos Aires: qué zonas serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para gran parte de la Provincia de Buenos Aires ante la inminente llegada del sistema. Este nivel de advertencia indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

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Entre las áreas más comprometidas se encuentran el AMBA, la zona norte y el centro de la provincia, donde se prevé el mayor desarrollo de tormentas durante la madrugada del jueves.

Cómo estará el clima en el AMBA

Cuáles serán las localidades más afectadas de la provincia de Buenos Aires

- La Plata: la capital provincial podría registrar lluvias intensas en cortos períodos, con riesgo de anegamientos.

- Quilmes: se esperan ráfagas fuertes y acumulados importantes de agua.

- Avellaneda: zona sensible a inundaciones ante precipitaciones persistentes.

- Lanús: probabilidad de tormentas eléctricas intensas durante la madrugada.

- Lomas de Zamora: uno de los distritos con mayor riesgo de anegamientos urbanos.

- Almirante Brown: fuertes vientos y lluvias podrían generar complicaciones en la vía pública.

- Morón: tormentas localmente severas con caída ocasional de granizo.

- Merlo: lluvias intensas y posible acumulación de agua en calles.

- San Martín: ráfagas y precipitaciones que podrían afectar la circulación.

- Tigre: crecida de cursos de agua y lluvias persistentes en zonas ribereñas.

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“Estamos ante un evento típico de transición estacional, donde los contrastes térmicos favorecen la formación de sistemas de baja presión más intensos”, explicó un vocero del organismo meteorológico, quien además advirtió que la evolución del fenómeno será monitoreada en tiempo real.

Tras el paso de la ciclogénesis, se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con un descenso marcado de las temperaturas y el ingreso de aire más seco que provocará mejoras hacia el final de la semana. Sin embargo, los especialistas no descartan nuevas inestabilidades en los días posteriores, en el marco de un patrón climático dinámico propio del otoño.

PM