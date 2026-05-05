La jornada en la Ciudad de Buenos Aires presentará condiciones estables y temperaturas en ascenso, con una máxima de 21°C y cielo mayormente nublado. Sin embargo, el AMBA estará bajo la lupa por el avance de un sistema de baja presión que provocará lluvias y ráfagas fuertes desde mañana, marcando el fin de la calma primaveral en el Pronóstico.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 5 de mayo

Durante este martes, la Ciudad de Buenos Aires disfrutará de un ambiente templado con una máxima de 21°C y una mínima de 15°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto, pero sin probabilidades de lluvias significativas. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste a 7 km/h, manteniendo la humedad en niveles altos, cercanos al 79%, lo que generará una atmósfera algo pesada hacia la tarde porteña.

Clima martes 5 de mayo

En el Conurbano bonaerense, las temperaturas serán similares, aunque sectores del Gran Buenos Aires podrán registrar mínimas levemente inferiores, rondando los 13°C. La nubosidad irá en aumento conforme avance la jornada, preparando el terreno para el desmejoramiento previsto. No se esperan ráfagas de importancia hoy, pero la rotación del viento hacia el este durante la noche incrementará la inestabilidad en toda la zona metropolitana.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá alertas de nivel naranja por lluvias fuertes y persistentes en la zona cordillerana de la provincia de Neuquén. En esta región, las precipitaciones acumuladas oscilarán entre los 30 y 60 milímetros, pudiendo registrarse nieve en las cotas más altas. Se recomienda a los pobladores evitar actividades al aire libre y asegurar elementos que puedan ser afectados por el agua.

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Asimismo, rigen alertas amarillas por vientos intensos con ráfagas superiores a los 100 km/h en las provincias de Mendoza, Río Negro y Chubut. El fenómeno afectará principalmente las zonas de cordillera y meseta, donde el viento del sector oeste complicará la visibilidad y el tránsito. En la provincia de Entre Ríos se espera un incremento de la nubosidad sin fenómenos severos para esta jornada.

Pronóstico extendido

El panorama cambiará drásticamente a partir del miércoles debido a un proceso de ciclogénesis. Se espera que las lluvias y tormentas afecten a CABA y alrededores durante gran parte del día, con ráfagas que se intensificarán desde el sector sudeste. Este fenómeno marcará el inicio de un período de inestabilidad que se extenderá hasta el jueves, con un acumulado de agua que podrá ser importante en cortos períodos.

Hacia el final de la semana, el ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso térmico. El viernes, la temperatura máxima apenas alcanzará los 12°C, acompañada de vientos muy fuertes del sector oeste. Esta tendencia se mantendrá durante el próximo fin de semana, con cielos que comenzarán a despejarse pero bajo condiciones de clima plenamente otoñal y bajas sensaciones térmicas en toda la región.