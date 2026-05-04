Fabián Waldman puso en duda en "QR!" la versión de Adorni por gastos en dólares

En la previa del programa “QR!” de Canal E, el periodista Fabián Waldman aseguró que Manuel Adorni “está muy complicado” en medio de las denuncias por presuntas irregularidades en transacciones por 245 mil dólares, y cuestionó la falta de documentación que respalde esos movimientos.

Durante el diálogo con el conductor Pablo Caruso, Waldman reveló que desde el entorno del funcionario plantearon que pedirán una pericia para determinar el valor real de una propiedad. “Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, habría sido la explicación atribuida a Adorni. Sin embargo, el periodista remarcó otro punto clave: la ausencia de facturas.

Federico González sobre el caso Adorni: “La opinión pública lo declaró culpable”

“Contábamos con la buena voluntad del arquitecto para que entregue la factura, pero nunca la entregó”, sostuvo Waldman al reconstruir la versión oficial.

Caruso no dejó pasar el dato y cuestionó la lógica de esa defensa. “Si gastás 245 mil dólares, tenés que tener factura. Si sos funcionario, más todavía”, planteó al aire, marcando las inconsistencias.

Dudas sobre el dinero y la versión oficial

El eje del debate giró en torno a cómo se habrían realizado esas operaciones. Según se discutió en el programa, parte del dinero habría sido manejado en efectivo, sin comprobantes formales, algo que genera sospechas sobre la trazabilidad de los fondos.

Waldman fue tajante: “Si tenés que justificar ese dinero, serías mucho más cuidadoso. Nadie arriesga su carrera política por algo así, sin papeles”.

Además, explicó que la estrategia de pedir una pericia podría ser un intento de poner en duda la información presentada por la otra parte, en este caso vinculada a un contratista. “Lo que está diciendo Adorni es que el otro está mintiendo y que hay un trasfondo adicional”, interpretó.

Multiverso Adorni

El periodista también sumó un dato que agrava el escenario: una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano contra Adorni, vinculada a presuntos aprietes a un contratista, por lo que pidió la detención del funcionario.

A esto se agregaron llamados a personas que debían declarar en la Justicia, algo que, según Waldman, “le agrega un elemento de intencionalidad” al caso y complica aún más la situación del funcionario.

Impacto político y respaldo del Gobierno

Más allá de lo judicial, en el programa analizaron el costo político del escándalo. Waldman sostuvo que, pese a las críticas internas, Adorni sigue siendo una pieza clave del Gobierno.

“Manuel Adorni es la voz de Javier Milei y Karina Milei. Si lo sueltan, sería una derrota cultural para el Gobierno”, explicó. Y agregó: “No hay hoy otra figura que pueda ocupar ese lugar”.

Caruso, por su parte, cerró con una incógnita central: por qué el oficialismo sostiene a un funcionario que, según su mirada, “le tira la imagen para abajo”.

LB/ML