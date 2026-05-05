La Feliz vivirá un martes de transición con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre claros y nubes. Será una jornada propicia para actividades al aire libre antes del desmejoramiento previsto para mediados de semana. El viento del sector noreste marcará el ritmo meteorológico, incrementando la humedad en el ambiente y preparando el escenario para una inminente inestabilidad regional.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el sector costero, el termómetro marcará valores confortables durante la tarde. Los vientos soplarán con ráfagas de entre 15 y 30 km/h, lo que generará un oleaje moderado en nuestras playas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, permitiendo algunos momentos de sol que elevarán la sensación térmica por encima de los 20°C en los barrios del sur.

Clima lunes 5 de mayo

Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán, la nubosidad será un poco más densa. No obstante, las condiciones se mantendrán estables sin probabilidades de precipitaciones para este martes. Los residentes de la zona serrana experimentarán un clima templado, ideal para el trabajo rural y el esparcimiento, con una leve rotación del viento hacia el este al caer la noche.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas vigentes para este martes en Miramar, Mar Chiquita o Villa Gesell. Sin embargo, Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el monitoreo constante ante la formación de un sistema de baja presión. Este fenómeno, conocido como ciclogénesis, afectará a la provincia a partir de mañana, pero hoy brindará una tregua climática en toda la zona.

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En las localidades vecinas como Santa Clara del Mar, se sentirá el incremento de la humedad proveniente del océano. El SMN anticipa que la estabilidad actual se romperá drásticamente en las próximas 24 horas. Por ahora, los puertos de la región operarán con normalidad, aunque se recomienda a los navegantes seguir los informes de Prefectura debido al cambio de presión que ocurrirá durante la madrugada.

Pronóstico extendido

El panorama cambiará notablemente tras el paso de las tormentas del miércoles. Para el próximo fin de semana, el aire frío de origen polar ingresará a la Costa Atlántica, provocando un marcado descenso de las temperaturas. Los turistas y residentes encontrarán máximas que difícilmente superen los 14°C, con cielos mayormente despejados y la presencia de heladas matinales en las zonas suburbanas y rurales del partido.