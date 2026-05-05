La jornada en Bahía Blanca y el puerto de Ingeniero White estará marcada por una nubosidad persistente y una atmósfera húmeda, con registros que rondarán el 58%. No se esperan ráfagas de importancia, lo que permitirá una visibilidad óptima, sin los habituales trastornos por polvo en suspensión. El ambiente se mantendrá templado, con una baja probabilidad de precipitaciones aisladas hacia la noche.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el área urbana de Bahía Blanca y las localidades de General Cerri e Ingeniero White, la temperatura se ubicará en los 13°C durante las primeras horas. El viento predominará desde el sector noroeste y rotará hacia el oeste con el correr de la mañana, manteniendo una velocidad muy calma que no superará los 11 km/h en la zona portuaria.

Clima martes 5 de mayo

El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, brindando un paisaje gris sobre el estuario. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará los 20°C, generando una sensación agradable para quienes circulen por el centro bahiense. La humedad se sostendrá por encima del 50%, lo que acentuará la sensación de pesadez en ambientes cerrados antes del leve descenso nocturno.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, las condiciones serán similares a las de la cabecera departamental. En Punta Alta y Médanos, el cielo también lucirá cubierto, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 18°C y 19°C. No rigen alertas meteorológicas por vientos fuertes ni tormentas severas para esta zona rural, según los últimos reportes de la red de estaciones locales.

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Para la zona balnearia de Monte Hermoso, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima algo más baja, situada en los 17°C, con vientos que rotarán del sudoeste al este hacia el final del día. La estabilidad será la norma en toda la región, permitiendo el normal desarrollo de las actividades agroindustriales y portuarias sin riesgos por fenómenos climáticos extremos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para lo que resta de la semana, se espera que el viento rote hacia el sector este, lo que traerá un incremento paulatino en la inestabilidad. Las temperaturas máximas iniciarán un leve descenso hacia el miércoles, aunque se mantendrán dentro de los parámetros otoñales normales. Hacia el fin de semana, la nubosidad comenzará a disiparse, permitiendo una mayor presencia de sol.