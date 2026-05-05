La ciudad registró 19°C al mediodía con una humedad que bajó considerablemente respecto a la primera mañana. El sol tomó el protagonismo total tras la neblina matinal que complicó el inicio del martes. La tendencia inmediata marca un ascenso leve de la temperatura para las próximas horas, lo que permitirá un regreso a casa con condiciones meteorológicas muy favorables en toda el área metropolitana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: martes agradable con ascenso térmico antes del avance de una ciclogénesis

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La nubosidad permanecerá escasa durante toda la tarde y el sol brillará con fuerza sobre el asfalto porteño. La máxima prevista llegará a los 21°C en las próximas horas, impulsada por vientos leves del sector norte. No existirá ninguna probabilidad de lluvias, por lo que el paraguas quedará guardado. Será una jornada ideal para actividades al aire libre antes de que caiga el sol.

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Hacia la noche, la temperatura descenderá de forma gradual hasta ubicarse cerca de los 14°C para el cierre del día. El cielo continuará mayormente despejado y el viento rotará levemente hacia el noreste. Las condiciones serán frescas pero secas, garantizando una noche tranquila para quienes circulen por la Ciudad y el Gran Buenos Aires. El ambiente cerrará la jornada con una visibilidad óptima y sin sobresaltos climáticos.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Avisos a Corto Plazo para la región central, manteniendo el área libre de alertas por tormentas o vientos fuertes. Sin embargo, el organismo monitoreó de cerca la situación en la zona cordillerana, donde las ráfagas ganaron intensidad durante la mañana. En el resto de la provincia de Buenos Aires, el buen tiempo predominó con una rotación de vientos que estabilizó la presión.

Clima en Mar del Plata: ascenso térmico y vientos del noreste antes de la ciclogénesis

En el interior, el foco de atención se centró en el noreste argentino, donde la humedad generó bancos de niebla densos que demoraron en disiparse. Por otro lado, en la Patagonia, el ingreso de un frente frío provocó un descenso marcado de las marcas térmicas mínimas. Fuera de estos fenómenos puntuales, la mayor parte del territorio nacional transitó un mediodía de calma meteorológica sin eventos de riesgo inminente.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El miércoles arrancará con una inercia similar a la de hoy, aunque con un incremento paulatino de la nubosidad desde la madrugada. La temperatura mínima rondará los 12°C y el viento del sector norte aportará algo más de humedad al ambiente porteño. Si bien el cielo estará más cubierto, no se esperan precipitaciones importantes durante la primera mitad de la jornada, manteniendo el clima otoñal agradable.

LV/fl