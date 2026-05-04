El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un mediodía con nubosidad variable y ambiente templado en CABA. El pronóstico actualizado para el AMBA anticipa un regreso a casa sin lluvias pero con mucha humedad en el aire.

Lunes templado y estable con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires

A las 12:00, el termómetro marcó 21°C en la Ciudad de Buenos Aires, con una humedad que superó el 70%. La mañana arrancó con neblinas aisladas en las zonas suburbanas que se disiparon rápidamente. Para las próximas horas, la tendencia marca un leve ascenso térmico antes de que la nubosidad se vuelva más compacta sobre el cierre de la jornada laboral.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 4 de mayo

La nubosidad irá en aumento durante toda la tarde sobre el Area Metropolitana de Buenos Aires. El sol aparecerá de forma intermitente, pero el cielo terminará mayormente cubierto hacia la caída del sol. La temperatura máxima alcanzará los 24°C, lo que generará una tarde muy agradable para realizar actividades al aire libre antes de que refresque nuevamente.

Para la noche, el viento rotará levemente al sector este, aportando una mayor sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitaciones será nula, por lo que el regreso a casa ocurrirá sin complicaciones meteorológicas. Terminaremos el lunes con una marca térmica cercana a los 18°C y un cielo que se mantendrá nublado hasta las primeras horas de la madrugada.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo por tormentas aisladas en sectores del noreste argentino, especialmente en Misiones y el norte de Corrientes. En esas zonas, se registraron ráfagas y caída de agua intensa durante la mañana. El resto del país mantendrá condiciones de estabilidad, aunque rige una alerta por vientos intensos en la zona cordillerana de San Juan y Mendoza.

Clima en Mar del Plata: ascenso de temperatura con ráfagas desde el oeste

En la región pampeana, el cielo permaneció despejado, permitiendo un ascenso paulatino de las marcas térmicas tras un amanecer bastante frío. Por su parte, la Patagonia experimentará el ingreso de un nuevo frente frío que provocará lluvias en la zona costera de Chubut. El organismo oficial recomendó seguir de cerca las actualizaciones de los radares por posibles cambios repentinos en las provincias del norte.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El martes comenzará con condiciones muy similares a las de hoy, aunque se sentirá un incremento en la velocidad del viento. La mínima rondará los 15°C y la máxima se mantendrá en valores primaverales. Si bien el cielo seguirá gris, la inestabilidad recién podría asomar hacia la mitad de la semana, manteniendo por ahora una tregua firme con respecto a las lluvias.