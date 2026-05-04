Este lunes presenta un escenario de transición en toda la región del Gran Rosario. El ingreso de una masa de aire frío desde el sector sur domina la jornada, lo que obliga a los rosarinos a sacar los abrigos pesados. Esta situación condiciona el ritmo en el centro y las zonas costeras, donde el viento del cuadrante sur sopla con ráfagas moderadas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comienza con una humedad cercana al 95%, factor que genera bancos de niebla densos sobre la Autopista Rosario-Santa Fe y la zona de Funes. En el Monumento a la Bandera, el viento que llega desde el Río Paraná aumenta la sensación de frío, haciendo que la temperatura real se perciba más baja de lo que marcan los termómetros oficiales del SMN.

Clima lunes 4 de mayo

Hacia la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado en todo el Cordón Industrial. No hay probabilidad de lluvias, pero la nubosidad persistente impedirá que el sol caliente con fuerza la zona de islas. Los habitantes de Roldán y zonas rurales notarán un ambiente seco y ventoso durante el resto del día, con una visibilidad que mejora paulatinamente tras el mediodía.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En localidades como San Lorenzo y Villa Constitución, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo por ráfagas del sector sur que pueden alcanzar los 40 km/h. Si bien no rigen alertas amarillas por tormentas, la estabilidad del aire frío asegura una jornada gris en todo el departamento Constitución y Caseros, donde el rocío matutino será muy intenso.

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Para la zona de Casilda y los accesos al sur, los conductores deberán circular con extrema precaución debido a la persistencia de neblinas hasta bien entrada la mañana. El sistema de alta presión que ingresa garantiza que las condiciones de inestabilidad se mantengan nulas, aunque el frío será el protagonista absoluto en cada rincón del sur santafesino durante toda la noche.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia indica que el frío se intensifica para el martes y miércoles. La rotación constante del viento hacia el sudeste mantendrá las temperaturas máximas por debajo de los 16°C. El alivio térmico recién llegará hacia el fin de semana, cuando la circulación del norte recupere terreno, pero mientras tanto, Rosario se prepara para las mañanas más gélidas de lo que va del año.