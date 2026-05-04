Bahía Blanca vivirá un lunes marcado por la persistencia de vientos moderados del sector norte, lo que favorecerá un paulatino incremento de la temperatura hacia el mediodía. El cielo permanecerá con intervalos nubosos, aunque sin probabilidad de precipitaciones, permitiendo que el sol asome en gran parte del sudoeste bonaerense mientras la visibilidad se mantendrá en parámetros normales para la navegación y el tránsito.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el casco urbano de Bahía Blanca, la temperatura ascenderá rápidamente desde los 5°C matinales hasta alcanzar el techo de los 18°C después del mediodía. Los vientos del norte dominarán la escena con velocidades constantes de 25 km/h, incrementando su fuerza en áreas abiertas. Se percibirá un ambiente seco con nubosidad variable que no llegará a cubrir el sol por completo durante la tarde.

Clima lunes 4 de mayo

Para la zona portuaria de Ingiero White y la localidad de General Cerri, la influencia del viento norte será aún más notable. Las ráfagas alcanzarán los 52 km/h, lo que exigirá precaución en las actividades operativas del puerto. Hacia la noche, el viento rotará levemente al noroeste, manteniendo el termómetro en torno a los 14°C, asegurando un cierre de jornada menos gélido que en días previos.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En Punta Alta y la zona costera, las condiciones serán similares a las bahienses, con un cielo que mostrará "nubes y claros" según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. No se activaron alertas meteorológicas directas para el partido de Coronel Rosales, aunque la intensidad eólica del cuadrante norte marcará el ritmo de la navegación deportiva en la zona de la ría.

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Hacia el oeste, en Médanos y el partido de Villarino, los reportes de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca anticipan una jornada de baja humedad y vientos que podrán levantar polvo en suspensión en los sectores rurales. En Monte Hermoso, el clima resultará ideal para caminatas protegidas del viento, con una máxima que también rondará los 18°C bajo un cielo parcialmente cubierto.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el martes indicará la llegada de un frente que aportará inestabilidad, con probables chaparrones aislados durante la mañana y un leve descenso de la máxima. No obstante, hacia el resto de la semana, el viento rotará nuevamente y el termómetro encontrará estabilidad en valores otoñales agradables, sin preverse por el momento irrupciones de aire polar que desplomen las marcas térmicas de forma drástica.