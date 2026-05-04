El inicio de semana presentará condiciones agradables en cuanto a lo térmico en Mar del Plata, aunque la intensidad del viento desde el cuadrante oeste obligará a tomar recaudos en áreas despejadas. Será un día mayormente apto para actividades al aire libre en La Feliz, siempre que se considere el impacto de las ráfagas que soplarán con fuerza durante la mañana y parte de la tarde.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro de la ciudad, la temperatura alcanzará los 20°C durante el horario vespertino, partiendo de una mañana fresca con 8°C de base. El viento del oeste rotará levemente al noroeste, manteniendo ráfagas que oscilarán entre los 40 y 50 km/h, lo que generará una sensación de inestabilidad en las zonas más expuestas al mar.

Clima lunes 4 de mayo

Hacia el interior de General Pueyrredon, en sectores como Sierra de los Padres y Batán, la nubosidad será variable, pero no se registrarán precipitaciones. El ambiente seco y la buena visibilidad favorecerán el tránsito en las rutas de acceso, aunque la fuerza eólica requerirá atención por parte de los conductores de vehículos de gran porte en áreas rurales abiertas.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no activó alertas por tormentas para este lunes, pero Defensa Civil mantendrá la vigilancia por ráfagas de viento en toda la región. En localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, el panorama será idéntico al marplatense, con marcas térmicas que superarán el promedio estacional para este mes de mayo.

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Las ráfagas del oeste tenderán a disminuir su intensidad hacia el cierre de la jornada. No obstante, se recomendará a los vecinos asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en balcones y terrazas. La visibilidad se mantendrá óptima en toda la franja costera, sin bancos de niebla previstos para las próximas horas, facilitando la operatividad pesquera y portuaria durante el día.

Pronóstico extendido

La tendencia de buen tiempo y temperaturas primaverales continuará durante el martes, con máximas que podrán rozar los 21°C. Sin embargo, hacia la mitad de la semana llegará un frente de inestabilidad con probabilidad de lluvias para el miércoles y jueves. Los turistas y residentes deberán estar atentos, ya que el próximo fin de semana ingresará una masa de aire polar que hará descender bruscamente los registros térmicos.