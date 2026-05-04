El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes un inicio de semana con tiempo estable y una amplitud térmica marcada. El termómetro alcanzará una máxima de 19°C durante la tarde, tras una mañana fresca con 12°C de mínima. No rigen alertas por fenómenos extremos en la región metropolitana, predominando vientos leves del sector norte que aportarán una cuota de aire templado.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 4 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo lucirá mayormente despejado durante gran parte del día, lo que permitirá un ascenso gradual de la temperatura. La sensación térmica se ubicará en sintonía con los valores reales debido a la escasa velocidad del viento, el cual soplará desde el norte a unos 16 km/h. La humedad relativa rondará el 64%, manteniendo un ambiente seco y confortable para los porteños.

Clima lunes 4 de mayo

Por su parte, en el Conurbano bonaerense las condiciones serán similares, aunque con mínimas ligeramente inferiores en las zonas rurales del Gran Buenos Aires. Se registrará una visibilidad óptima de 10 kilómetros y no habrá probabilidades de ráfagas intensas ni precipitaciones. Hacia la noche, la nubosidad aumentará levemente, preparando el terreno para una rotación del viento hacia el noreste que ocurrirá en las primeras horas del martes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el resto de Argentina

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana del SMN no reporta avisos de corto plazo por tormentas o vientos fuertes para la zona central del país. Sin embargo, se mantendrá el monitoreo sobre las provincias de la Patagonia, donde el ingreso de sistemas de baja presión podrá generar condiciones de inestabilidad en el sector cordillerano de Neuquén y Río Negro hacia el final de la jornada.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia: la infección que mató a tres pasajeros en un crucero de lujo que salió de Ushuaia

En las provincias del norte, como Formosa y Misiones, persistirá un ambiente más húmedo y cálido con temperaturas que superarán los 25°C. En contraste, la provincia de Santa Cruz continuará registrando valores térmicos bajos, propios de la temporada otoñal, aunque sin alertas por frío extremo para este lunes. La estabilidad será la nota dominante en la mayor parte del territorio nacional durante estas 24 horas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica un ascenso sostenido de las marcas térmicas. El martes el cielo estará algo nublado pero el termómetro escalará hasta los 21°C. Esta masa de aire cálido se profundizará el miércoles, jornada que presentará una máxima de 22°C; no obstante, el aumento de la humedad y la baja presión atmosférica derivarán en tormentas aisladas y chaparrones hacia la noche.

El quiebre definitivo del tiempo llegará el jueves, cuando la rotación del viento al sector sudoeste traerá aire de origen polar. Esto provocará un descenso marcado de la temperatura hacia el viernes, con mínimas que perforarán los 10°C. La inestabilidad del miércoles dará paso a una mejora en las condiciones, pero con un ambiente mucho más frío que se consolidará durante el próximo fin de semana.