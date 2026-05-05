La jornada de hoy marca un quiebre en la tendencia templada de los últimos días. El ingreso de una masa de aire frío desde el sector sur dominará el escenario meteorológico en todo el Gran Rosario, garantizando un cielo mayormente despejado. Dominará un ambiente fresco que obligará a buscar el abrigo, especialmente temprano, por la zona del Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzó con una atmósfera nítida y una humedad que retrocede hasta valores cercanos al 55%. En el centro de Rosario y la zona de la costa del Paraná, la brisa constante del río acrecentará la sensación de frescura. En Funes y Roldán, el impacto del viento sur será más directo, manteniendo las temperaturas en niveles bajos durante gran parte del día.

Clima martes 5 de mayo

A medida que avance la tarde, el sol tendrá protagonismo pleno, pero no será suficiente para elevar el termómetro más allá de los 17°C. La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que permitirá un tránsito fluido en todo el Cordón Industrial. La visibilidad en la Avenida Circunvalación se mantendrá excelente, sin presencia de bancos de niebla gracias a la ventilación natural que aporta el viento.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para las localidades de Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas de corto plazo, aunque el rigor del aire polar será más evidente en las áreas rurales. El cielo permanecerá limpio de nubes, lo cual favorecerá un enfriamiento radiativo importante hacia la noche. La estabilidad será la norma en todo el departamento Rosario y alrededores.

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En la zona de islas frente a nuestra costa, el viento soplará con ráfagas moderadas del cuadrante sur, refrescando notablemente el ambiente ribereño. Para realizar actividades náuticas o cruzar al Delta habrá que tener en cuenta que la sensación térmica se ubicará un par de grados por debajo de la temperatura real. Los niveles de presión atmosférica se mantendrán elevados, consolidando este sistema de buen tiempo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana indica que el frío se instalará con firmeza. El miércoles y jueves verás mínimas que rozarán los 5°C, con heladas aisladas en las zonas periféricas de la ciudad. Recién hacia el fin de semana el viento rotará al sector noreste, permitiendo un leve y paulatino ascenso de las marcas térmicas máximas en toda la región.