La inestabilidad marcará el ritmo en la Costa Atlántica durante toda la jornada. Los residentes y visitantes encontrarán condiciones adversas para las actividades al aire libre, ya que las tormentas persistirán con diferente intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día gris donde el paraguas será el protagonista indiscutido frente al avance de un frente húmedo sobre el litoral bonaerense.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro de la ciudad, la temperatura rondará los 15°C durante las primeras horas. El cielo permanecerá cubierto y se producirán ráfagas de viento provenientes del oeste que alcanzarán los 30 km/h, con picos superiores en áreas despejadas. Esta condición climática generará un oleaje importante en las playas céntricas y dificultará la navegación recreativa en el espejo de agua local.

Clima jueves 7 de mayo

Hacia Sierra de los Padres y Batán, la nubosidad será total y las precipitaciones serán más constantes debido a la orografía de la zona. Se prevé que el ambiente se mantenga fresco y húmedo, con una visibilidad reducida por bancos de niebla matinales. La máxima trepará hasta los 18°C en horas de la tarde, aunque la sensación térmica será menor por el efecto del viento constante.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el monitoreo ante las alertas del SMN que afectarán a Miramar y Mar Chiquita. En Villa Gesell, las tormentas podrán ser localmente fuertes, por lo que se recomendará a la población evitar la circulación por calles anegadas. Los vientos rotarán al sudoeste hacia la noche, intensificando el frío en toda la franja costera de la región bonaerense.

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El sistema de mal tiempo se desplazará lentamente, dejando acumulados de agua significativos en cortos períodos de tiempo. Se prevé que las autoridades locales emitan comunicados preventivos sobre la limpieza de desagües y el retiro de objetos que puedan volarse. La situación mejorará gradualmente hacia el final del día, aunque la inestabilidad persistirá en las localidades vecinas con ráfagas que superarán los 50 km/h.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama para el fin de semana mostrará un marcado descenso de la temperatura en La Feliz. El viernes continuará con algunas lluvias aisladas, mientras que el sábado y domingo el sol asomará entre nubes, pero con máximas que apenas llegarán a los 12°C. Será un escenario ideal para disfrutar de la gastronomía local bajo techo y abrigarse bien.