La jornada del sábado presentará condiciones de inestabilidad crítica con una mínima de 7°C y una máxima que apenas llegará a los 13°C. El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes por ráfagas del sudoeste que superarán los 50 km/h, acompañadas por chaparrones aislados durante la mañana y el mediodía. La sensación térmica se mantendrá muy baja debido a la intensidad del viento polar.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 9 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá mayormente cubierto y las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre un 10% y un 40% durante la primera mitad del día. Los vientos del sector sudoeste soplarán con fuerza, elevando la humedad al 76%, lo que generará un ambiente húmedo y muy frío. Hacia la noche, la nubosidad disminuirá, permitiendo un leve respiro frente a las lluvias.

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Por su parte, en el Gran Buenos Aires, el impacto del viento será más notable en las zonas abiertas del conurbano. Las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 55 km/h, provocando una sensación térmica inferior a los valores nominales del termómetro. Los municipios de la zona sur y oeste registrarán las marcas térmicas más bajas del área metropolitana, con un ambiente rigurosamente otoñal que persistirá hasta la madrugada del domingo.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia a la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica por vientos intensos. En ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca, la intensidad del sudoeste será protagonista, dificultando las actividades al aire libre. Asimismo, la provincia de Córdoba experimentará un clima seco pero muy frío, con mínimas que rondarán los 5°C en las primeras horas.

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En la región patagónica, específicamente en la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, se sostendrán condiciones de nevadas aisladas y temperaturas bajo cero. Hacia el norte, la provincia de Misiones y la provincia de Corrientes tendrán una jornada de nubosidad variable, pero con marcas térmicas más amigables que el resto del país, alejadas de la masa de aire polar que afectará al centro.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indicará una mejora paulatina en las condiciones generales. El domingo 10 de mayo, el cielo lucirá despejado y el sol ayudará a que la máxima escale hasta los 16°C, aunque la mínima descenderá a los 6°C debido a la escasa nubosidad nocturna. Los vientos rotarán levemente pero mantendrán su componente sur, asegurando que el ambiente continúe fresco durante el cierre del fin de semana.

A partir del lunes, la rotación de los vientos hacia el sector norte favorecerá un ascenso térmico gradual. Se prevé que el termómetro alcance los 18°C a comienzos de la semana laboral, con una probabilidad de lluvia nula. Esta masa de aire más templada dominará el escenario meteorológico hasta el miércoles, brindando tardes agradables tras el paso del frente frío que afectará a la región durante este sábado.