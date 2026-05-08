El ingreso de una masa de aire frío transformará el escenario meteorológico en Rosario y todo el Gran Rosario durante este viernes. Tras el paso de la inestabilidad, el viento del cuadrante sur soplará con firmeza, lo que permitirá que las nubes se disipen y el sol gane protagonismo. Será un día ideal para abrigarse bien antes de salir hacia el Monumento a la Bandera o los parques de la costa.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En el área urbana de Rosario y las localidades de Funes y Roldán, el termómetro marcará un inicio de jornada frío con apenas 8°C. La humedad, un factor siempre presente en nuestra región, bajará considerablemente respecto a los días previos, ubicándose cerca del 50%. Esto generará un ambiente seco y una sensación térmica que se sentirá rigurosa durante las primeras horas de la mañana.

Clima viernes 8 de mayo

Hacia el mediodía, el sol ayudará a que la temperatura ascienda hasta los 15°C. En el Cordón Industrial y sobre la zona de islas, el viento del sur se percibirá con ráfagas moderadas, lo cual mantendrá el aire renovado y las aguas del Río Paraná con un oleaje leve pero constante. No habrá probabilidad de lluvias para el resto del día en todo este sector costero.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur santafesino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé alertas vigentes por tormentas, aunque sí emitirá recomendaciones por el descenso de temperatura. En ciudades como Villa Constitución y San Lorenzo, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que facilitará la visibilidad en las rutas nacionales 9 y 11, despejando cualquier rastro de niebla matinal.

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En localidades como Casilda, el frío se sentirá con mayor intensidad debido a la exposición en zonas rurales. Allí, la máxima difícilmente superará los 14°C. Las condiciones de estabilidad dominarán toda la región sur, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos climáticos, siempre y cuando se cuente con la vestimenta adecuada para protegerse del viento austral.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el fin de semana mostrará la consolidación de este aire frío. El sábado la mínima caerá a los 7°C, con una tarde nublada donde la máxima apenas alcanzará los 12°C. El domingo, el viento rotará levemente y el cielo volverá a despejarse, permitiendo una mañana helada pero una tarde más agradable, marcando el inicio de una semana con temperaturas en gradual ascenso.