Al mediodía, el termómetro marcó 19°C en el centro porteño bajo un cielo que empezó a poblarse de nubes. La tendencia para las próximas horas indica un incremento de la humedad, aunque las condiciones de buen tiempo persistirán durante el regreso a casa. El viento del sector noreste continuará soplando de manera leve, aportando una rotación que moderará la sensación térmica vespertina.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 7 de mayo

La nubosidad aumentará de forma gradual durante la tarde, cubriendo el cielo de manera parcial hacia el final del día. No se esperan precipitaciones en ninguna zona del Gran Buenos Aires, lo que facilitará la movilidad en el horario pico. La temperatura máxima tocará los 21°C en las primeras horas de la tarde, antes de iniciar un retroceso marcado hacia la noche.

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Para el cierre de este jueves, el ambiente se sentirá nuevamente frío, con valores que rondarán los 14°C cerca de la medianoche. El viento rotará levemente al este, lo que incrementará la sensación de humedad en los barrios periféricos del Conurbano. Será necesario tener un abrigo a mano para quienes extiendan sus actividades fuera de casa hasta las últimas horas de hoy.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Avisos a Corto Plazo para la zona central, pero mantiene la vigilancia sobre el sector cordillerano. En el sur del país, el ingreso de un frente frío provocó ráfagas intensas y un descenso brusco de la temperatura en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el norte argentino, las máximas superaron los 28°C bajo condiciones de alta presión atmosférica.

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En el resto de la provincia de Buenos Aires, la situación se mantuvo estable durante la mañana y no se prevén tormentas para lo que resta del jueves. Las zonas costeras registraron vientos moderados provenientes del mar, lo que mantuvo las temperaturas por debajo de los niveles del área metropolitana. El SMN descartó alertas de nivel amarillo por vientos fuertes para las regiones productivas del centro bonaerense.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana viernes arrancará con una mínima de 11°C y neblinas aisladas en las zonas suburbanas, lo que podría reducir la visibilidad en los accesos a la Capital. El cielo se presentará mayormente nublado, pero el sol asomará durante la tarde para llevar la máxima hasta los 20°C. Las condiciones de inestabilidad recién asomarán hacia el fin de semana, con un posible desmejoramiento el domingo.

LV/ff