Temporal en Río Tercero: impactante caída de granizo causó destrozos y voladuras de techos

En la tarde de este viernes, el departamento Tercero Arriba fue escenario de un fenómeno meteorológico de inusitada violencia. En un lapso de tiempo extremadamente corto, la ciudad de Río Tercero se vio sacudida por un temporal de lluvia, viento y una impactante cantidad de piedra que dejó un saldo de calles anegadas, servicios interrumpidos y daños materiales en diversos sectores urbanos.

Según los registros oficiales del municipio, en aproximadamente 15 minutos cayeron más de 45 milímetros de agua, con picos que superaron los 50 milímetros en puntos específicos de la localidad. La intensidad de la precipitación, sumada a ráfagas de viento que alcanzaron los 80 km/h, y la caída del granizo generó un escenario de caos inmediato que obligó al despliegue urgente de las fuerzas de seguridad y asistencia.

En diálogo con Perfil Córdoba, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, describió la celeridad con la que se desató el evento: "Fue una tormenta que se armó de golpe, encima de la ciudad. Fue todo muy rápido y lo más llamativo fue la gran cantidad de piedra" detalló el mandatario, visiblemente preocupado por la magnitud del impacto.

Ferrer confirmó que, si bien la prioridad inicial fue la asistencia a los vecinos más afectados, el relevamiento detectó múltiples voladuras de techos y una gran cantidad de árboles caídos que obstruyeron el paso en diversas arterias. "Estamos con todos los equipos resolviendo lo más urgente, y mañana saldremos a arreglar las calles", añadió el intendente.

Operativo de emergencia

El despliegue para contener la situación incluyó a 25 bomberos voluntarios y cinco unidades móviles, que trabajaron de manera conjunta con personal de Defensa Civil y cuadrillas municipales. Aunque el comunicado de la Provincia destacó que, a nivel regional, no se reportaron heridos de gravedad ni evacuados, la situación intramuros en Río Tercero requirió un monitoreo constante debido a los cortes de energía eléctrica y el anegamiento de calzadas.

Por su parte, la localidad vecina de Almafuerte también registró lluvias y vientos fuertes, aunque con consecuencias significativamente menores comparadas con el epicentro del fenómeno en Río Tercero.

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Alerta vigente

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la Provincia informaron que se mantiene el contacto directo con los ministerios de Gobierno, Desarrollo Social y Seguridad para coordinar la ayuda necesaria hacia los municipios afectados.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas climáticas, las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones, evitar la circulación innecesaria por las zonas donde aún persisten restos de granizo y cables caídos, y mantenerse alerta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene la vigilancia sobre el centro de la provincia. En caso de emergencias, se recordó que la línea 103 de Defensa Civil permanece operativa las 24 horas.