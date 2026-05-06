El megatsunami que alarmó al mundo: una ola de 481 metros golpeó Alaska y sorprendió a los científicos

Un gigantesco tsunami de 481 metros de altura impactó el fiordo Tracy Arm, en Alaska, y se convirtió en el segundo más grande jamás registrado por la ciencia. El fenómeno ocurrió el 10 de agosto de 2025, pero un nuevo estudio internacional difundido en 2026 permitió reconstruir la magnitud exacta del evento y encendió las alarmas sobre los riesgos asociados al cambio climático en regiones polares.

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La ola alcanzó una altura equivalente a una vez y media la Torre Eiffel y quedó apenas por debajo del histórico megatsunami de la bahía de Lituya, también en Alaska, que en 1958 llegó a los 524 metros.

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El trabajo fue realizado por investigadores de la University College London (UCL) y la Universidad de Calgary, quienes combinaron imágenes satelitales, registros sísmicos, modelos numéricos y testimonios de testigos para reconstruir cómo ocurrió el episodio.

La costa de Alaska

Aunque el área afectada es un popular destino turístico visitado por cruceros y expediciones en kayak, no hubo víctimas fatales ni heridos. El tsunami se produjo alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando gran parte de la actividad turística aún no había comenzado.

Cómo se produjo el tsunami gigante en Alaska

Según los investigadores, el fenómeno fue provocado por un gigantesco deslizamiento de rocas en una ladera montañosa ubicada sobre el fiordo. La masa de roca cayó abruptamente al agua luego de que el glaciar que sostenía la estructura retrocediera rápidamente.

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Los científicos explicaron que el glaciar perdió alrededor de 500 metros de espesor en pocas semanas, dejando la montaña sin soporte natural. Ese colapso generó una avalancha masiva que impactó directamente sobre el agua y desplazó enormes volúmenes, creando una ola descomunal.

El doctor Stephen Hicks, coautor del estudio, señaló que muchas regiones glaciares del planeta están experimentando cambios acelerados debido al calentamiento global, lo que incrementa la posibilidad de eventos extremos.

“El área no había sido identificada como peligrosa. Este evento tomó por sorpresa incluso a los especialistas”, afirmó el investigador.

Qué daños dejó el megatsunami en el fiordo Tracy Arm

La magnitud del megatsunami quedó registrada en las paredes del fiordo. La ola arrancó árboles, vegetación y sedimentos a lo largo de más de un kilómetro de costa, dejando visibles franjas de roca desnuda.

Ese “recorte” natural permitió a los científicos calcular la altura alcanzada por el agua durante el impacto.

Además, varios testigos describieron comportamientos extraños del mar minutos después del derrumbe. Un grupo de kayakistas que acampaba río abajo relató que despertó con el agua avanzando sobre sus carpas y llevándose parte de su equipamiento.

Por su parte, pasajeros de un crucero anclado cerca de la salida del fiordo aseguraron haber observado corrientes violentas y espuma blanca, aunque sin identificar una ola gigantesca desde su posición.

Por qué el cambio climático aumenta el riesgo de tsunamis en Alaska

Los investigadores vincularon directamente el episodio con el retroceso glaciar acelerado. En regiones montañosas del Ártico y zonas subpolares, el deshielo está modificando la estabilidad de las laderas y aumentando el riesgo de derrumbes.

El estudio destacó que muchos fiordos de Alaska, Groenlandia y otras regiones heladas atraviesan procesos similares, mientras el turismo crece de manera sostenida. “El aumento de visitantes en estos paisajes coincide con áreas extremadamente sensibles al cambio climático”, advirtió Hicks.

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La investigación también reveló que hubo pequeñas señales sísmicas previas al colapso. Días antes del derrumbe, los sensores detectaron microterremotos que indicaban fracturas internas en la montaña.

Los científicos creen que, en el futuro, esos datos podrían utilizarse para desarrollar sistemas de alerta temprana capaces de anticipar desprendimientos masivos.

Cuáles fueron los tsunamis más grandes registrados en la historia

El megatsunami de Tracy Arm ingresó al ranking de los mayores eventos registrados en la historia moderna. Los diez más importantes documentados incluyen:

Bahía de Lituya, Alaska (1958): 524 metros

524 metros Tracy Arm Fjord, Alaska (2025): 481 metros

481 metros Spirit Lake, Estados Unidos (1980): 260 metros

260 metros Desastre de la represa Vajont, Italia (1963): 250 metros

250 metros Icy Bay, Alaska (2015): 193 metros

193 metros Taan Fiord, Alaska (2015): 193 metros

193 metros Tsunami de Japón (2011): 40 metros

40 metros Krakatoa, Indonesia (1883): 37 metros

37 metros Océano Índico (2004): 30 metros

A diferencia de los tsunamis oceánicos tradicionales, que suelen originarse por terremotos submarinos, estos “megatsunamis” se producen generalmente por enormes deslizamientos de tierra o colapsos glaciares en espacios reducidos como fiordos y bahías.

La preocupación científica por nuevos tsunamis extremos

Tras conocerse los resultados del estudio, varias compañías de cruceros modificaron sus recorridos turísticos en Alaska para evitar el área de Tracy Arm.

Los investigadores pidieron inversiones urgentes en monitoreo geológico y sísmico para prevenir tragedias futuras en regiones turísticas vulnerables.

La advertencia llegó pocas semanas después de que especialistas europeos alertaran sobre la posibilidad de un gran tsunami en el Mediterráneo en las próximas décadas, especialmente en zonas costeras del sur de Francia.

Para la comunidad científica, el caso de Alaska se convirtió en una señal contundente de cómo el calentamiento global no solo transforma ecosistemas, sino también la estabilidad física de montañas, glaciares y costas enteras.

LV/fl