La ciudad de Rosario y las localidades del Gran Rosario enfrentan una jornada marcada por el rigor del invierno que se adelanta. El ingreso de una masa de aire polar desde el sur garantiza un cielo mayormente despejado, aunque el viento constante del cuadrante sudoeste mantiene la sensación térmica por debajo de los valores nominales, condicionando el ritmo de los rosarinos que circulan temprano.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La humedad, factor incondicional de nuestra zona, se ubica en un 85% durante las primeras horas, lo que favorece la formación de bancos de niebla en la Autopista Rosario-Córdoba y la Ruta 34. En Funes y Roldán, el termómetro marca registros más bajos que en el centro urbano, donde el efecto de la isla de calor apenas logra amortiguar el impacto del aire frío que llega desde la zona de islas.

Clima miércoles 6 de mayo

Cerca del Río Paraná, la brisa se siente con mayor intensidad, elevando la percepción de frío para quienes transitan por la Avenida Belgrano. No existen probabilidades de precipitaciones para hoy, por lo que el protagonismo absoluto lo tiene el cielo limpio. La estabilidad atmosférica domina toda la franja del Cordón Industrial, desde San Lorenzo hasta Capitán Bermúdez, con un sol que brilla pero no llega a calentar.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emite alertas por tormentas, pero sí advierte por bajas temperaturas extremo en todo el sur provincial. Localidades como Villa Constitución y Casilda presentan heladas meteorológicas en áreas rurales, donde el mercurio desciende hasta los 2°C. Es fundamental que los conductores extremen precauciones en los accesos a Rosario debido a la posible presencia de asfalto húmedo y visibilidad variable por bruma.

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En la zona de San Lorenzo y alrededores, el viento rota levemente hacia el oeste por la tarde, manteniendo la sequedad en el ambiente. Los puertos del Gran Rosario operan bajo condiciones de tiempo estable, aunque el frío intenso requiere abrigo pesado durante toda la jornada laboral. La presión atmosférica se mantiene alta, lo que asegura que las nubes se mantengan lejos de nuestra jurisdicción durante las próximas horas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana indica una continuidad de este escenario invernal. Mañana jueves la mínima será aún más baja, rozando los 3°C, mientras que el viento del río comenzará a rotar hacia el noreste recién el viernes. Este cambio de circulación permitirá un leve ascenso de las temperaturas máximas hacia el fin de semana, aunque las mañanas seguirán siendo sumamente frías en toda la región.