El avance de una profunda ciclogénesis sobre la provincia de Buenos Aires marcará el ritmo meteorológico de este miércoles en todo el sudoeste bonaerense. La ciudad registrará condiciones de inestabilidad extrema, especialmente a partir del mediodía, cuando el ingreso de aire húmedo potenciará la formación de celdas de tormenta que afectarán tanto al casco urbano como a la zona portuaria.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

Durante las primeras horas, la nubosidad irá en aumento sostenido sobre el centro bahiense, con una temperatura que se ubicará en torno a los 14°C durante la mañana. En la zona de Ingeniero White y General Cerri, el viento soplará de forma constante desde el sector noreste, incrementando su intensidad hacia la tarde con ráfagas que podrán alcanzar los 49 km/h, generando marejada en el estuario.

Clima miércoles 6 de mayo

La visibilidad se reducirá drásticamente hacia la tarde debido a la intensidad de las precipitaciones, que podrán acumular entre 20 y 60 milímetros en cortos periodos. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las tormentas más severas descargarán su mayor fuerza entre las 12:00 y las 18:00, momento en que el riesgo de granizo y actividad eléctrica será máximo para toda la periferia de la ciudad.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La situación será igualmente compleja en localidades vecinas como Punta Alta y Monte Hermoso, donde el alerta naranja implicará ráfagas que podrían superar incluso los 70 km/h en sectores costeros. En Médanos y el área rural de Villarino, los reportes de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca anticipan lluvias que serán fundamentales para los perfiles de suelo, aunque con riesgo de fenómenos localmente fuertes.

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Se recomienda a la población evitar la circulación innecesaria por rutas de la zona y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Las condiciones de mal tiempo persistirán durante la noche, aunque la intensidad de los fenómenos comenzará a decaer levemente hacia la madrugada del jueves, dejando un ambiente saturado de humedad y con un marcado descenso en la presión atmosférica.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el resto de la semana, la tendencia indica que el viento rotará definitivamente al sector sur durante el jueves, lo que provocará un descenso térmico notable. Hacia el viernes y el sábado, las temperaturas máximas no superarán los 12°C, consolidando un escenario de pleno otoño con nubosidad variable y probabilidad de chaparrones aislados bajo un ambiente mucho más frío y ventoso.