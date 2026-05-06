El Servicio Meteorológico Nacional emitirá para hoy una alerta amarilla que afectará a toda la Capital Federal. La jornada presentará condiciones de alta inestabilidad debido a un proceso de ciclogénesis. Se registrarán temperaturas máximas de 24°C con una humedad que superará el 90%. Lo más crítico ocurrirá hacia la tarde-noche, con ráfagas de viento de hasta 70 km/h y probable caída de granizo.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 6 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la mañana. La sensación térmica se ubicará por encima de los valores habituales para mayo, impulsada por vientos persistentes del sector norte. Hacia la tarde, las probabilidades de lluvias aisladas se transformarán en tormentas de variada intensidad, con acumulados de agua que se situarán entre los 30 y 60 milímetros en las zonas más afectadas.

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Clima miércoles 6 de mayo

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, el clima será aún más hostil en las localidades del cordón sur y oeste. Se anticipan ráfagas intensas y una actividad eléctrica frecuente que ganará fuerza al finalizar el día. La visibilidad se verá reducida por bancos de niebla matinales y por la intensidad de las precipitaciones nocturnas, lo que exigirá extrema precaución al circular por autopistas y accesos a la ciudad.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa de alertas del SMN mostrará un panorama complejo para varias regiones del país. Las provincias de Entre Ríos y Santa Fe estarán bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, con fenómenos similares a los del AMBA. En el Litoral, la masa de aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de celdas de tormenta que avanzarán hacia el sur, afectando principalmente a las localidades ribereñas del río Paraná.

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En el oeste argentino, la provincia de Mendoza experimentará condiciones de viento Zonda, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h en sectores precordilleranos. Asimismo, San Juan y San Luis registrarán un aumento marcado de la nubosidad y un descenso de la presión atmosférica, señales claras de la profundización del sistema de baja presión que afectará a gran parte del centro del territorio nacional durante las próximas horas.

Pronóstico extendido

La inestabilidad se profundizará durante la madrugada del jueves, cuando las condiciones desmejorarán notablemente. El viento rotará hacia el sector sur, lo que marcará el inicio de un marcado descenso térmico. Se prevé que el jueves continuarán los chaparrones y las ráfagas intensas, con una temperatura máxima que apenas llegará a los 20°C, dejando atrás el ambiente pesado de los días previos.

Hacia el viernes y el fin de semana, se consolidará la entrada de una masa de aire frío y seco de origen polar. Los termómetros marcarán mínimas de un solo dígito, ubicándose cerca de los 8°C en el área urbana y menores en zonas rurales. Los cielos comenzarán a despejarse paulatinamente, aunque las fuertes ráfagas del sudoeste mantendrán la sensación térmica muy baja, estableciendo un escenario plenamente otoñal para los próximos días.