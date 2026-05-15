Agenda cultural: qué hacer en la semana

La agenda cultural es amplia, variada y puede ser abrumadora, por eso desde Perfil seleccionamos opciones destacadas para aprovechar las propuestas más novedosas y exquisitas.

“Borges: ecos de un nombre” en el Centro Cultural Recoleta

A partir del jueves 21 a las 18 se podrá visitar la exposición "Borges: ecos de un nombre", que ocupará los 1.500 metros cuadrados de la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Curada por Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomás, la muestra abordará tanto la obra como la vida pública y privada del autor de Ficciones, en un homenaje integral que conmemora los 40 años de su muerte, ocurrida el 14 de junio de 1986.

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Se trata de una propuesta realizada por el Recoleta junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. El recorrido invita a conocer objetos personales del escritor, primeras ediciones, manuscritos, fotografías, memorabilia y hasta una recreación del cuarto del departamento en la Plaza San Martín en el que vivió casi toda su vida.

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Además de una cronología completa, gigantografías con imágenes inéditas y material audiovisual que ilustran su juventud y madurez, "Borges: ecos de un nombre" contará con una proyección animada en forma de holograma que traerá a la vida al autor de El Aleph.

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En la sala, los especialistas Lucas Adur, Gonzalo Aguilar, Germán Álvarez, Matías Bauso, Mariela Blanco, Pablo Gianera, Martín Hadis, Laura Rosato y Patricio Zunini abordan, a través de textos y objetos, el vínculo que Borges mantuvo con Buenos Aires y su relación con la poesía, la lectura, las bibliotecas, el cine, la amistad, el amor y su profusa presencia en los medios de comunicación.

Borges: ecos de un nombre se podrá recorrer a partir del 21 de mayo a las 18 en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos de martes a viernes de 12 a 21 y los sábados, domingos y feriados de 11 a 21.

ArtHaus inaugura lo nuevo de Mondongo en colaboración con Sergio Bizzio

ArtHaus (Bartolomé Mitre 434), el centro de creación contemporánea del microcentro porteño, inaugura una nueva muestra junto a Mondongo, uno de los colectivos artísticos argentinos de mayor reconocimiento internacional, integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha. "Pintura Cortada", la nueva exhibición realizada junto al escritor y dibujante Sergio Bizzio, abre sus puertas junto a la segunda transformación de "El Baptisterio de los colores".

Hace diez años que Mondongo se reúne con Bizzio a dibujar alrededor de una gran mesa rectangular en el centro del taller. Uno de ellos comienza un dibujo que luego pasa al que está sentado a su lado en el sentido de las agujas del reloj. Cada uno ocupa siempre la misma silla y el tiempo de trabajo de cada cual depende de la impaciencia del resto. Casi nunca hablan; escuchan música sin parar. La circulación de las hojas concluye cuando los tres ya dibujaron en todas. Al final, Bizzio propone los títulos, que se someten a votación.

"Pintura Cortada" es la última serie de creaciones, realizada en simultáneo con "El Baptisterio de los colores" (2021). Se trata de 108 obras de igual formato hechas con papeles cortados de colores saturados bajo la técnica cut-up. La muñeca-bruja en su hamaca —con nuevos ojos y un rostro colorido, repintada exclusivamente para esta ocasión— sobrevuela la muestra sobre un diseño de plastilina, uno de los materiales privilegiados por Mondongo desde sus inicios (1999), cuando el grupo comenzó a trabajar con materiales no convencionales.

"El Baptisterio de los colores" se encuentra en el lugar más elevado de ArtHaus y tiene doce caras. Sus 3.276 bloques de plastilina policromos fueron amasados a mano, a partir de cuidadosas aleaciones de los tres colores primarios -amarillo, rojo, azul-, los tres secundarios -verde, violeta y naranja- más los dos acromáticos -blanco y negro-. Cada bloque pesa aproximadamente 250 gramos.

Pese a su carácter arquitectónico y monumental, los 3.276 bloques de las paredes interiores de "El Baptisterio de los colores" pueden moverse y cambiar su lugar en la retícula. Se trata por lo mismo de una obra en movimiento. Cuando la obra se inauguró, el ordenamiento de los bloques en la retícula respondía al círculo cromático de doce caras del docente de la Bauhaus Johannes Itten. En una primera transformación (2025), los Mondongo hicieron las tres formas elementales de Wassily Kandinsky -el cuadrado azul, el círculo rojo y el triángulo amarillo- intercambiando bloques en la retícula, hasta obtener dos cuadrados, dos círculos y dos triángulos de colores complementarios, jugando además con el contraste claro-oscuro.

La segunda transformación que inaugura ArtHaus el 19 de mayo de 2026 da como resultado dos ojos enfrentados, que vuelven a poner en primer plano los contrastes de colores complementarios y el contraste de claroscuro.

Inauguración: martes 19 de mayo a las 19.

ArtHaus - Bartolomé Mitre 434, CABA.

De martes a domingos de 13 a 20.

Visitas acompañadas: viernes, sábados, domingos y feriados a las 17.

Entrada libre y gratuita.

“Rodeos” de Paraíso Club

Paraíso Club presenta “Rodeos”, la nueva obra de Ana Laura Lozza & Bárbara Hang en Azotea.ARS (Av. Córdoba 543, piso 4). Paraíso es una comunidad de artistas y socios que financia y produce obras de teatro, danza y performance durante todo el año. En esta oportunidad se presenta “Rodeos” que toma como punto de partida la interdependencia y la vulnerabilidad para preguntarse por las formas de sostener una vida en común.

“La vida es un problema en común que inevitablemente nos transforma. ¿Qué ocurre cuando dejamos de negar esa exposición mutua y aceptamos que existir es depender? ¿Qué estructuras, temporalidades y cuerpos necesitamos reinventar para sostenernos en una vida en común?”, dicen las artistas.

Junto a los artistas plásticos Silvia Gurfein, Ernesto Ballesteros y los actores Camila del Campo y Damián Mai y la pianista y compositora María Laura Alemán, “Rodeos” propone habitar esas preguntas y ensayar un “nosotrxs” en permanente construcción.

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“Lxs espectadores se encontrarán con diferentes situaciones que involucran tierra y algunos otros objetos en una invitación a interactuar con estos materiales y con lxs demás. Rodeos se activa a partir de las manos. A veces aparecen formas entre varias manos. Otras veces los encuentros son breves, entre pocas. Se puede tocar o no tocar. Sostener, soltar, cambiar. Las manos prueban modos de estar con otras manos”, agregan Lozza & Hang.

Se trata de una performance duracional que se desarrolla entre las 12 y las 16. Cada espectador puede decidir cuánto tiempo permanecer en la sala. El acceso es escalonado, con ingresos cada media hora entre las 12 y las 14.

AZOTEA.ARS (Av. Córdoba 543, 4toO piso). Funciones: sábado 16 y domingo 17 de mayo. El ingreso es escalonado, en turnos cada media hora entre las 12 y las 14. Localidades disponibles en https://paraisoclub.squarespace.com/rodeos.

