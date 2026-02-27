Borges, Federico Klemm y Mafalda serán los protagonistas del Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta (CCR) presentó este jueves 26 de febrero la programación 2026, con el anuncio de los principales ejes del año en materia de artes visuales, música, cine y literatura, que estarán signados por la celebración de tres figuras clave de la cultura popular argentina: el escritor Jorge Luis Borges, el artista visual Federico Klemm y la gran creación de Quino, el personaje de Mafalda.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, dio la bienvenida al público asistente y destacó los principales ejes del Recoleta en 2026. “El CCR se supera cada año, con una programación de altísimo nivel. Esta temporada se destacan la exposición de Federico Klemm, la muestra inmersiva de Mafalda y la que conmemora los 40 años del fallecimiento de Borges. Todas estas expresiones componen un collage, un caleidoscopio donde se conjugan y se articulan distintas facetas de nuestra cultura porteña. En ese sentido la programación, más que un conjunto de acciones es una visión que las potencia y las carga de sentido”, expresó la ministra.

Además, aseguró que el 2025 fue un año de convocatoria récord que superó a los números, también elocuentes, del 2024. “Vamos a hacer cada año una inversión más fuerte en Cultura”, destacó la funcionaria.

Por su parte, el director de la institución, Maximiliano Tomas, hizo un repaso por las principales propuestas del año que abrirá, en el mes de abril, con una gran exposición dedicada al legado de Jorge Federico Klemm: artista, mecenas, coleccionista, performer, galerista y figura central de la escena cultural y mediática argentina. La muestra antológica será realizada en coproducción con la Fundación Klemm, reunirá más de noventa obras, contará con la curaduría de Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva y estará en diálogo con las exhibiciones y performances emblemáticas de Klemm, algunas de las cuales tuvieron lugar en el CCR durante los años 90 y 2000.

“Por otro lado, estamos trabajando desde hace meses junto a la Fundación Borges y un comité de especialistas para inaugurar en mayo una gran exposición sobre Borges que ocupará los 800 metros cuadrados de nuestra sala principal, la Cronopios, donde vamos a abordar su obra y su figura desde todos los ángulos posibles", apuntó Tomas. La exposición estará curada por Rodrigo Alonso y Daniel Fischer y contará con la colaboración de críticos e investigadores como Pablo Gianera, Lucas Adur, Germán Álvarez, Laura Rosatto, Gonzalo Aguilar, Matías Bauso, Patricio Zunini, Mariela Blanco y Martín Hadis.

La celebración de Borges se extenderá a otras disciplinas del Recoleta como la musical (con el ciclo “Fervores y caprichos musicales de Borges” que en agosto incluirá la música que a Borges le gustaba y también la que aborrecía, de Johannes Brahms a Claude Debussy); la cinematográfica (que incluirá una retrospectiva de uno de los directores que más elogió el escritor: Josef von Sternberg) y la literaria, por supuesto, con el ciclo de charlas y ponencias Borges 360°, que irá de abril a octubre.

Otros destacados de la programación de artes visuales son dos exposiciones que reconocerán la obra de artistas contemporáneos argentinos. En mayo se presentará por primera vez en Buenos Aires —con curaduría de Carla Barbero— una exposición individual institucional de Liv Schulman (Buenos Aires, 1985), artista de amplio reconocimiento internacional. En segundo lugar, con curaduría de Javier Villa, se presentará el Archivo Caminante de Eduardo Molinari (Buenos Aires, 1961), que propone un recorrido sensible por los legados visuales y gráficos de los imaginarios poético-políticos juveniles que incluirá instalaciones, collages, dibujos y fotografías intervenidas.

Además, se rendirán homenajes en la Sala Histórica a las artistas Mireya Baglietto y Renata Schussheim. En octubre se inaugurará una muestra individual de Marco Giordano curada por Javier Villa y Michele D'Aurizio, con el apoyo del Italian Council y Creative Scotland. Y en agosto se presentará una exposición del histórico conceptualista español Isidoro Valcárcel Medina con curaduría de Ferrán Barenblit y en coproducción con el CCEBA.

También en octubre, el CCR recibirá en la sala Cronopios a Mafalda, creación de Joaquín Lavado (Quino), en una iniciativa público-privada que ofrecerá una muestra de carácter inmersivo. Serán 15 salas para recorrer con proyecciones animadas, mapping, realidad virtual multiusuario de última generación, espacios de juegos interactivos, pantallas con animaciones, esculturas volumétricas de Mafalda, Susanita, Felipe, Manolito, Libertad, Guille, Miguelito y cientos de objetos icónicos para los fanáticos de la tira. La experiencia “Mafalda inmersiva” fue desarrollada durante dos años y medio por un equipo que trabajó desde la Argentina, España y Gran Bretaña, se podrá visitar desde octubre de 2026 y hasta marzo de 2027, y luego recorrerá ciudades como Madrid, Barcelona, CDMX, Roma y París, entre otras.

En el segundo semestre también se realizará la Bienal de Arquitectura y una gran exposición antológica de Mauro Guzmán (Rosario, 1977) que ofrecerá un recorrido amplio por su producción, donde confluyen el cine experimental, el teatro under, las prácticas camp, la estética trash y los lenguajes de la circulación digital contemporánea. En noviembre llega una nueva edición de la muestra de fotoperiodismo internacional World Press Photo; y finalmente el coreógrafo Oscar Araiz presenta “Quimera”, ejercicio escénico en cinco visiones sonoras que tendrá lugar en el escenario de La Capilla.

El equipo curatorial del CCR está integrado por Javier Villa, Carla Barbero y Verónica Otero (artes visuales), Pablo Gianera y Laura Morgado (música), Leonardo D’Espósito (cine), Juan Maisonnave (literatura) y Lucía Roitbarg (talleres).

*CENTRO CULTURAL RECOLETA, Junín 1930. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se puede visitar, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21. Programación completa en https://www.centroculturalrecoleta.org/.



