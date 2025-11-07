La obra millonaria de Mondongo llegó a la primera parada de su gira federal: el museo Castagnino de Rosario

Este jueves 6 de noviembre comenzó la gira federal de la instalación monumental de Mondongo que pertenece a Arthaus. Se trata de la primera vez que esta obra emblemática del arte argentino se expone en diferentes regiones del país. La primera estación es el Museo Castagnino de Rosario, al que se puede acceder de forma libre y gratuita.

La obra “Argentina” es un paisaje de 45 metros de extensión realizado en su totalidad con plastilina, compuesto por quince paneles de tres por dos metros. Fue creado por el colectivo Mondongo tras pasar un mes cerca del río.

Juliana Laffitte y Manuel Mendan habían pasado nueve años de encierro y trabajo sin vacaciones y un amigo les propuso correrse de esa rutina por un mes y les prestó una casa cerca de Gualeguaychú, Entre Ríos. La contemplación, la experiencia del cambio sutil del paisaje, lo abrumador de su presencia, los impactó de tal manera que durante cinco años llevaron adelante este proyecto que hoy es “Argentina”, paralelamente, trabajaron sus calaveras que son una especie de metáfora de este campo creativo de los artistas.

Juliana Laffitte y Manuel Mendan

Juliana Laffitte y Manuel Mendan durante la inauguración



“Para mí este trabajo en particular fue una especie de remanso y lo hicimos simultáneamente con las calaveras”, detallaron los artistas en diálogo con PERFIL.

Además de la instalación central, también se exhibió al público por primera vez en el país la obra titulada “Calavera 3”, la última adquisición del fundador de ArtHaus, Andrés Buhar.

Andrés Buhar



En diciembre de 2024, Andrés Buhar adquirió Argentina (2009–2013) con el compromiso de acercar la obra a un público más amplio. Esta postura avanza de la mano con lo que el dúo Mondongo, Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, marcó como propósito para su creación: que los paneles no se separaran y que no salieran de Argentina.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó de la inauguración.



La gira continuará en abril 2026 en el Museo Provincial Franklin Rawson, San Juan, y en agosto llegará al Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio Ferreyra, Córdoba. Posteriormente, seguirá su recorrido hacia el norte y el sur, abarcando todas las regiones del país. En cada sede, la instalación se exhibirá en su formato original, es decir en un recorrido circular.



El conjunto de obras se presentó por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2013, gracias a la iniciativa de su entonces directora, Laura Buccellato. Desde entonces, se exhibió solamente en tres instituciones: el MAXXI de Roma (2016), el Museo Provincial de Arte Contemporáneo en Mar del Plata (2022), y en la muestra inaugural de Malba Puertos en Escobar (2024).

“Desde el momento de su creación, la obra estuvo la mayor parte del tiempo en un depósito. Supe que Mondongo había rechazado importantes ofertas de museos internacionales, porque siempre quisieron que permaneciera en nuestro país. Tampoco aceptaron fragmentarla y venderla en partes. Decidieron guardarla, con la esperanza de que algún día pudiera ser exhibida como fue concebida: entera, monumental y accesible al público. Eso me impulsó a acompañar este propósito y a proyectar su circulación nacional”, señaló Andrés Buhar cuando se anunció la gira.

