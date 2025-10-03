Comienza la gira federal de la obra millonaria de Mondongo y la primera parada será Rosario

ArtHaus presentó la gira federal de la instalación monumental de Mondongo. Es la primera vez que esta obra emblemática del arte argentino va a itinerar por distintas regiones del país. Su recorrido incluye paradas en Rosario, San Juan y Córdoba durante 2025 y 2026, y continuará en 2027 por otros museos del territorio nacional. Es un proyecto que busca acercar la obra a nuevos públicos y fortalecer el vínculo entre espacios culturales de todo el país.

Mondongo, las autoridades del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino de Rosario, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan y Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio Ferreyra de Córdoba y Andrés Buhar.

La apuesta por un verdadero propósito federal incluye la decisión de presentar al público por primera vez la obra Calavera 3 en las provincias del interior del país antes que en Buenos Aires. Este cuadro no se exhibió nunca antes en el país Argentina y fue la última adquisición del fundador de ArtHaus, Andrés Buhar.

Los Mondongo con Andrés Buar y Lupe Requena, coordinadora de la gira.

Se trata de una tarea enorme, ya que para mover las piezas es necesario sacarlas con grúas, por lo que es importante contar con el clima adecuado y una enorme logística. En esto es vital el trabajo conjunto entre los museos que recibirán las piezas y ArtHaus.

Fechas de la gira



Rosario > Noviembre 2025 – Marzo 2026: Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino.

San Juan > Abril – Julio 2026: Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

Córdoba > Agosto – Noviembre 2026: Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio Ferreyra.

En diciembre de 2024, Andrés Buhar adquirió Argentina (2009–2013) con el compromiso de acercar la obra a un público más amplio. Esta postura avanza de la mano con lo que el dúo Mondongo, Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, marcó como propósito para su creación: que los paneles no se separaran y que no salieran de Argentina.

Andrés Buhar



La gira comenzará el 6 de noviembre de 2025 en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, Rosario. Continuará en abril 2026 en el Museo Provincial Franklin Rawson, San Juan, y en agosto llegará al Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio Ferreyra, Córdoba. Posteriormente seguirá su recorrido hacia el norte y el sur, abarcando todas las regiones del país. En cada sede, la instalación se exhibirá en su formato original: una obra inmersiva de factura analógica de 45 metros de largo, concebida por los artistas como un recorrido continuo.

Una pupila gigante que guarda todo lo bello y lo doloroso de una vida: “El cielo cayendo”



“Estamos muy orgullosos de iniciar esta gira federal, que esperamos marque el comienzo de una colaboración fructífera con museos del interior. Es una gran oportunidad para generar vínculos entre instituciones públicas y privadas, y para fortalecer el tejido cultural en todo el país”, afirmó Andrés Buhar.

La instalación configura un paisaje imponente de 45 metros lineales distribuidos en 15 paneles de 3x2 metros. Realizada en plastilina —el material característico del Grupo Mondongo—, la pieza surge de un viaje de los artistas a Entre Ríos, donde se sintieron impactados por la naturaleza cruda de la región y sus inundaciones. La obra es al mismo tiempo un inventario de todas las posibilidades matéricas de la plastilina exploradas por los artistas y una reflexión sobre el género paisajístico.

Argentina reflexiona sobre los ciclos de vida, muerte y renovación, y sobre la relación entre identidad nacional y territorio. El conjunto se presentó por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2013, gracias a la iniciativa de su entonces directora, Laura Buccellato. Desde entonces, se exhibió solamente en tres instituciones: el MAXXI de Roma (2016), el Museo Provincial de Arte Contemporáneo en Mar del Plata (2022), y en la muestra inaugural de Malba Puertos en Escobar (2024).

“Desde el momento de su creación, la obra estuvo la mayor parte del tiempo en un depósito. Supe que Mondongo había rechazado importantes ofertas de museos internacionales, porque siempre quisieron que permaneciera en nuestro país. Tampoco aceptaron fragmentarla y venderla en partes. Decidieron guardarla, con la esperanza de que algún día pudiera ser exhibida como fue concebida: entera, monumental y accesible al público. Eso me impulsó a acompañar este propósito y a proyectar su circulación nacional”, señaló Andrés Buhar.

Entre abril y octubre de 2025, la instalación se exhibió en la terraza de ArtHaus y coincidió con el cierre de la exposición Sin título, con obras emblemáticas de Mondongo. La convocatoria fue récord: más de 60.000 visitantes, que fortalecieron aún más la alianza del Grupo Mondongo con ArtHaus.

La gira incluye una pieza inédita



La gira federal de los quince paneles de Argentina incluirá además una pieza inédita para el público local: la Calavera 3, nunca antes exhibida en la Argentina, última adquisición del fundador de ArtHaus. Esta obra forma parte de la serie de doce Calaveras que Mondongo realizó en paralelo a la creación de Argentina entre 2009 y 2013.

En un juego de autorreferencias, las doce calaveras también aparecen ocultas en el follaje de los árboles del Panel 9 que integra la instalación monumental, funcionando como autorreferencia y ampliando el universo simbólico de la obra.

