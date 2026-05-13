La historia de la obra robada por los nazis encontrada en Argentina: la creación de un artista que pintaba mendigos

Un informe reciente de la DAIA reafirmó que la obra “Retrato de una dama” encontrada en una casa marplatense fue una de las piezas de arte expropiadas por el nazismo de la colección Goudstikker en julio de 1940. La pintura fue adquirida por Friedrich Kadgien, un alto funcionario financiero del régimen nazi responsable de la gestión de bienes confiscados en los territorios ocupados.

Kadgien operaba en el Ministerio de Finanzas del Reich y utilizó su posición para apropiarse de arte robado. Tras la guerra, Kadgien huyó a Argentina llevando consigo el cuadro y otros bienes. Cuando Kadgien falleció en 1964, el cuadro pasó a manos de su hija y su yerno, quienes lo mantuvieron en su residencia en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Cuadro robado por los nazis en Mar del Plata

Cuando se descubrió el cuadro, una pericia realizada por expertos de la Academia Nacional de Bellas Artes determinó que ese óleo formó parte de la colección de Jacques Goudstikker. La obra en un principio fue atribuida a Giuseppe Ghislandi, pero era en realidad de Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, un importante artista del Settecento italiano.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Giacomo Ceruti era especialmente valorado por sus grandes cuadros de mendigos, artesanos sencillos y personajes humildes representados con realismo y empatía que le valieron el apodo Pitocchetto (el “pequeño mendigo”). El pintor nació en Milán en 1698 y murió en 1767.

Londres abrirá el primer museo oficial de The Beatles en la histórica azotea de Savile Row



Su estilo forma parte de la llamada “pintura de realidad” lombarda; combina un interés documental por la vida cotidiana con la herencia del naturalismo (vinculado a Caravaggio y a tradiciones locales). Según se documenta, de 1737 a 1742, residió en Padua, donde trabajó para las iglesias de los franciscanos y de Santa Lucía.

Desde 1743 se estableció de forma definitiva en Milán, aunque viajó en algunas ocasiones a Piacenza para realizar encargos vinculados a temas religiosos y retratos.

Entre las obras más famosas del artista se encuentran:

La lavandera (La lavandaia): Retrato de una mujer lavando o en tareas de lavandería; conservada en la Pinacoteca Tosio Martinengo (Brescia) y considerada una de sus piezas maestras por la dignidad con que trata el tema.

La Lavandera

Dos mendigos (Two Beggars): Tabla/lienzo que muestra a dos mendigos sentados o de pie; es parte de la serie de pinturas de género por encargo de la familia Avogrado que consolidaron su fama como pintor de pobres.

Grupo de mendigos / Tres mendigos

Grupo de mendigos / Tres mendigos (Group of Beggars / Three Beggars): Lienzo de gran formato que representa a varios mendigos en reunión; figura entre las obras más citadas y una de las piezas vinculadas a colecciones importantes como la del Museo Thyssen-Bornemisza (actualmente en depósito en el MNAC/otras colecciones según ediciones).

La comida de los pobres (The Poor’s Meal):Escena de género encargada por Matthias von Schulenburg; muestra a personas humildes compartiendo alimentos y subraya la empatía humanista de Ceruti hacia sus modelos.

El hallazgo en Mar del Plata



Fue en agosto de 2025, cuando periodistas del diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD) identificaron la pintura en fotografías de un anuncio inmobiliario en Internet. La propiedad en Mar del Plata, puesta a la venta por la hija de Kadgien y su esposo, mostraba el "Retrato de una dama" colgado sobre un sillón en el living.

Tras el hallazgo y las pericias la Justicia pidió un informe de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), entidad que es amicus curiae en la investigación en curso.

El informe de la entidad a la que están adheridas 140 instituciones de judíos en Argentina se trata de un documento técnico-histórico que aborda el tema de la restitución de bienes culturales expoliados por el nazismo profundizando en el expolio a los Goudstikker.

