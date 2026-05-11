Santa Fe se prepara para su Feria de Arte Contemporáneo: con eje en los artistas regionales y entrada libre y gratuita

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe se prepara para el inicio de +Feria 2026, su feria de arte contemporáneo, que se desarrollará del 15 al 17 de mayo en los Altos de la Estación Belgrano. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a artistas, galeristas, coleccionistas y público de todo el país.

Los horarios de apertura serán este viernes de 16 a 19 y el sábado y el domingo de 16 a 21. +Feria 2026 reúne más de 40 expositores seleccionados por convocatoria pública nacional, con un anclaje en proyectos y artistas de la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana y una participación de proyección regional de Entre Ríos (Paraná), Buenos Aires (CABA y San Nicolás) y Córdoba, ampliando el alcance federal de la feria.

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Los participantes seleccionados recibieron una asignación estímulo destinada a acompañar económicamente su participación.

En la feria habrá artistas individuales, galerías, espacios autogestionados, colectivos y editoriales independientes organizados en tres sectores curatoriales: Legado, dedicado a trayectorias y producciones que dialogan con la memoria y la continuidad de las prácticas artísticas; Pulso, enfocado en producciones contemporáneas atravesadas por las dinámicas del presente; y Visión, que reúne propuestas orientadas a nuevas perspectivas, exploraciones experimentales y proyecciones a futuro.

La cerámica litoraleña estará presente en la Feria junto al Taller de cerámica de La Guardia y su Asociación de Amigos. Se podrá visitar una instalación con piezas producidas por el taller y artistas que se formaron allí. Con 60 años de historia, el Taller de cerámica de La Guardia es un espacio donde se investigan y preservan técnicas antiguas de la cerámica del litoral. Allí se recrean y transmiten esos conocimientos a las infancias, jóvenes y adultos.

Un espacio dedicado a la fotografía, con venta online y premios para los expositores

La Fotogalería municipal junto a Fundación Proa presentarán dos exposiciones con curaduría de Cecilia Jaime y Aimé Luna: “Buenos Aires: la ciudad en diálogo”, con obras de Horacio Coppola y Facundo de Zuviría, y “Santa Fe: registros contemporáneos”, con los artistas santafesinos: Carolina Tarré, Hurra Grattier, Lucas Castro, Sebastián Pachoud y Gastón Cervino. Inauguración 16 de mayo a las 11 en la Fotogalería -1° Junta 2451- con entrada libre y gratuita.

Diderot.Art presentará “Cápsula Santa Fe”, una sección digital de comercialización online con una selección de artistas locales a cargo de Stefy Jaugust y Yamila Cabrera. La cápsula se integrará a la página web de Diderot.art durante 30 días y también estará presente durante la Feria mediante una pantalla táctil que permitirá al público navegar la propuesta. Esta alianza expande el alcance territorial y temporal de la feria.

Diderot.Art es una plataforma digital de arte contemporáneo latinoamericano dedicada a la difusión y comercialización de obras de arte. Fundada en 2017, desarrolla un modelo que integra curaduría, asesoramiento y venta online, facilitando el acceso al arte desde cualquier lugar y dispositivo.

Giro, la Cámara de Galerías de la provincia de Santa Fe, acompañará mediante el reconocimiento a proyectos y artistas destacados de la provincia, a través de su programa de adquisiciones y un espacio de consulta y asesoramiento para proyectos de arte de Santa Fe y la región.

La feria será la plataforma de lanzamiento de la Residencia Vergel en la ciudad de Santa Fe. Mediante una convocatoria abierta se becará un artista local para integrarse durante seis meses a un equipo de salud de un hospital público, desarrollando prácticas en diálogo con pacientes y la comunidad hospitalaria.

Por cuarto año consecutivo, el Premio In Situ estará acompañando la feria, otorgando dos premios estímulos no adquisición. Creado por Abel Guaglianone y Joaquin Rodriguez, In Situ busca destacar las producciones y gestiones artísticas que se desarrollan en vínculo estrecho con el territorio y el contexto de origen.

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La Fundación La Calandria adquirirá una obra de un artista santafesino, en apoyo al desarrollo del sector. La Calandria es una organización sin fines de lucro dirigida por Beatriz Kunin de Lischinsky destinada a promover el ejercicio pleno de los derechos culturales de los habitantes de la región del Nordeste Argentino.

El jurado de esta edición:

Joaquín Rodríguez

Joaquín Rodríguez es Licenciado en Curaduría y Gestión de Arte, fue vicedirector del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y fundador de RPM, consultora especializada en gestión artística. Desarrolla curadurías en galerías y museos públicos, y es docente invitado en ESEADE. Fue director y curador general de arteCo 2025 y jurado en múltiples convocatorias. Junto a Abel Guaglianone impulsa el Premio EN OBRA y creó el Premio IN SITU, orientado a fortalecer escenas artísticas locales.

Carolina Blank

Carolina Blank es Licenciada en Comunicación Social (UNER) y coordinadora de Museos y Patrimonios de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Su trayectoria profesional se desarrolla en el cruce entre comunicación, cultura y espacio público.

Analía Solomonoff

Analía Solomonoff es curadora y gestora cultural. Fue subdirectora de la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera (México). De 2016 al 2024 dirigió el Museo Rosa Galisteo (Argentina). Impulsa prácticas innovadoras que proponen la curaduría como metodología de gestión. Ha desarrollado proyectos que reconfiguran los vínculos entre arte y comunidad, repensando el rol de las instituciones públicas y privadas desde una mirada crítica y participativa. Enuncia la edición como práctica curatorial desarrollando y coordinando proyectos que activan la intersección de ambas disciplinas. Es docente en la Carrera de Gestión Cultural (UNR) y dirige el Programa NODO para el fortalecimiento del mercado del arte, de la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo.

Florencia Olmos

Florencia Olmos (Santa Fe, 1990) es gestora cultural y profesora de Artes Visuales egresada de la E.P.A.V. Mantovani. Es trabajadora del Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Diaz y Clucellas. Su trabajo se situa en el territorio santafesino, enfocándose en la creación y activación de intersticios de circulación para el arte contemporáneo. Participó de diversos espacios de formación con artistas y gestores de Argentina. Fue Co-directora de Delta Galería desde 2019. También desarrolló proyectos editoriales y de poesía oral vinculados al arte contemporáneo. Desde 2024 organiza +FERIA

Lali Martínez Spaggiari

Lali Martínez Spaggiari es artista, docente y gestora cultural. Es Directora de Museos y Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Santa Fe. Dirige Púrpura Proyecto gestionando programas de formación para artistas, programas pedagógicos de formación en artes y exposiciones de arte contemporáneo.

JURADO SELECCIÓN EDITORIALES

Aimé Luna

Aimé Luna es fotógrafa y gestora cultural. Trabaja en la Fotogalería Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Se especializa en proyectos editoriales vinculados a las prácticas artísticas. Desde 2021 lleva adelante Errática, una biblioteca dedicada a la circulación de libros de fotografía. Expuso su obra de forma individual en el Museo César López Claro y en el Museo Sor Josefa. Ha recibido diversas distinciones y premios en Salones y convocatorias.

Lucas Mercado

Lucas Mercado es artista, docente y editor. Se formó en la Escuela de Artes Visuales de Paraná (UADER) y en Diseño Gráfico (UNL). Desde comienzos de los 2000 participa en exposiciones individuales y colectivas en instituciones y espacios de todo el país. Fue becario de Fundación Antorchas, Proyecto TRAMA, FNA y CCK, y realizó una residencia en Dotfiftyone (Miami). Obtuvo premios provinciales y nacionales. Desarrolla curadurías, investigaciones y escritura crítica. Actualmente coordina Azogue Libros y administra el blog Parientes en la Casa.

Gabriela Schuhmacher

Gabriela Schuhmacher es Licenciada en Artes (UNSAM), gestora cultural (UNMdP) y egresada de la Escuela de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani”. Publicó cinco libros de poesía; Tres holandeses (2024) fue premiado por el FNA en 2022. Trabaja en la Dirección de Museos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe y está a cargo de la Sala Mercado Editorial.

