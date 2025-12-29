Arteba sorprendió con un anuncio de cambio de fecha y de sede para el 2026

La Fundación arteba confirmó que la próxima edición de la feria internacional de arte contemporáneo más importante de Argentina ya no será en agosto y tampoco en Costa Salguero. El evento se realizará del 6 y el 8 de noviembre del 2026 en La Rural, con pre inauguraciones los días 4 y 5 del mismo mes.

Esta edición de la feria arteba será muy importante para la escena del arte, ya que se trata del 35 aniversario de la creación de la Fundación que desde 1991 trabaja de manera constante en la consolidación de un mercado de arte con proyección internacional.

Desde hace tres décadas y media, Fundación arteba organiza una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de la región con el objetivo de facilitar la adquisición de obras de arte por instituciones y colecciones públicas y privadas, apoyando la producción artística contemporánea y contribuyendo al fortalecimiento de un ecosistema del arte inclusivo y sostenible.

“La misión en estos 35 años fue mantener la fidelidad en nuestros objetivos sin perder de vista los constantes desafíos y necesidades del entorno. Entendemos que una institución cultural debe tener la capacidad de adaptarse, abrirse al diálogo. arteba es un territorio de encuentro para todos los actores de la escena. Tomamos decisiones pensando en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro de una institución que, al igual que el arte, nunca deja de transformarse", manifestó Larisa Andreani, presidenta de Fundación arteba, a propósito del anuncio de esta nueva edición.

Luego de una edición en el Arenas Studios, La Boca, en 2021 y cuatro seguidos en Costa Salguero el evento regresa al emblemático predio ferial del barrio porteño de Palermo.

La Fundación se vio obligada a modificar su sede porque tenía que tomar una decisión cuando todavía faltaba la definición de la nueva licitación del Centro Costa Salguero, que la semana pasada se adjudicó a una unión transitoria de empresas (UTE) conformada entre Publirevistas y AGEA, empresa del Grupo Clarín.

Arteba 2026 convoca a galerías de arte y proyectos artísticos a formar parte de esta nueva edición, punto de encuentro clave para artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, instituciones y un público que busca conocer y aprender sobre nuestro arte. Próximamente se abrirá la convocatoria para todas las galerías y sponsors interesados en participar en arteba 2026.

RB CP