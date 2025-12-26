Las obras de arte más caras vendidas este 2025 en subastas: de Klimt a Basquiat

Este 2025 hubo tres obras de Gustav Klimt que se posicionaron como las más caras del año vendidas en subasta. El retrato de Elizabeth Lederer superó la estimación de preventa de 150 millones en la venta nocturna de Sotheby's Nueva York el 18 de noviembre. Esta pintura provino del tesoro del difunto coleccionista Leonard Lauder, quien murió en junio a los 92 años.
La mayoría de las demás obras que cotizaron más alto provienen de las exitosas subastas de noviembre, incluyendo otros dos Klimt de la colección de Lauder, un Basquiat y la obra récord de Frida Kahlo, El sueño (La cama) (1940).
-Gustav Klimt, Bildnis Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer) (ca.1914–16)
Estimación: 150 millones de dólares.
Precio final: 236,3 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Sotheby's Nueva York, 18 de noviembre.
-Gustav Klimt, Blumenwiese (Prado floreciente) (ca.1908)
Estimación: Más de 80 millones de dólares.
Precio final: 86 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Sotheby's Nueva York, 18 de noviembre.
-Gustav Klimt, Waldabhang bei Unterach am Attersee (Pendiente del bosque en Unterach en Attersee) (1916)
Estimación: Más de 70 millones de dólares.
Precio final: 68,3 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Sotheby's Nueva York, 18 de noviembre.
-Vincent van Gogh, Piles de romans parisiens et roses dans une verre (Romans parisiens) (1887)
Estimación: No se ha publicado ninguna estimación.
Precio final: 62,7 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Sotheby's Nueva York, 20 de noviembre.
-Mark Rothko, No. 31 (Yellow Stripe) (1958)
Estimación: Más de 50 millones de dólares.
Precio final: 62,1 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Christie's Nueva York, 17 de noviembre.
-Frida Kahlo, El sueño (La cama) (1940)
Estimación: 40 a 60 millones de dólares.
Precio final: 54,6 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Sotheby's Nueva York, 20 de noviembre.
-Jean-Michel Basquiat, Crowns (Peso Neto) (1981)
Estimación: 35 a 45 millones de dólares.
Precio final: 48,3 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Sotheby's Nueva York, 18 de noviembre.
-Piet Mondrian, Composición con gran plano rojo, gris azulado, amarillo, negro y azul (1922)
Estimación: Más de 50 millones de dólares.
Precio final: 47,5 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Christie's Nueva York, 12 de mayo.
-Claude Monet, Nymphéas (1907)
Estimación: 40 a 60 millones de dólares.
Precio final: 45,4 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Christie's Nueva York, 17 de mayo.
-Pablo Picasso, La Lecture (Marie-Thérèse) (1932)
Estimación: 40 millones de dólares.
Precio final: 45,4 millones de dólares.
Dónde y cuándo: Christie's Nueva York, 17 de mayo.
*Con información de Artnet.
