El Museo Casa Natal Picasso presenta la intervención de Rep en el marco de Bienalsur

Se inauguró “Animar la historia. Miguel Rep en la Casa Natal Picasso” este 7 de octubre en el Museo Casa Natal Picasso de Málaga, en el marco de la V edición de BIENALSUR, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, impulsada desde Argentina por Muntref (Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero).

El trabajo que Rep realizó desde 1993 y durante varios años, inspirado en la historia del arte, tuvo como corolario la publicación del libro Bellas Artes y de una serie homónima animada. Tres de sus seis capítulos se los dedicó a Pablo Picasso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bienalsur 2025 en Mar del Plata: una exhibición sobre la extinción, la nostalgia y la responsabilidad humana







En esta exposición, la serie animada de Rep se filtra por distintos espacios del museo, amplificando su relato. Así, el ilustrador argentino entra en un diálogo tan ingenioso como respetuoso con la vida y la obra del célebre artista español: “El tono épico y humano a la vez, atravesado por la historia, marca cada uno de estos episodios. La fluidez del dibujo va construyendo cada microrrelato y funciona también como homenaje a Picasso y su destreza plástica. Rep mira y dibuja a Picasso, lo representa a partir de la imagen que él fue construyendo de sí mismo en cada momento. Desde un presente de urgencias entre los que resuenan como amenaza los fantasmas de los años 30, volver a Picasso con Rep es no solo pensar su historia, sino pensar el presente”, señala Diana Wechsler, curadora de la muestra.

Por otro lado, el 20 de noviembre en el Centro Pompidou de Málaga Km 9697 se inaugura un nuevo capítulo de “Let's Play. Juguemos en el mundo”, un proyecto curatorial expandido que, en el marco de BIENALSUR 2025, abarca varias muestras que exploran la dimensión lúdica de la vida y el arte.

Bajo el título “Infancias”, este capítulo de “Let's Play” consiste en un programa de video que reúne obras de Botto e Bruno, Gianfranco y Roberta (ITA), Lida Abdul (AFG), Marcelino Melo (BRA), Gianfranco Foschino (CHL), Berlille Bak (FRA), Aimée Zito Lema (NDL), Gabriela Golder (ARG) y Jordi Colomer (ESP). Acompaña al programa la performance participativa del colectivo colombiano El Puente_Lab (Mariangela Aponte Núñez, Juan Esteban Sandoval y Alejandro Vázques Salinas) “Let's play. (D)estructura. Otra aventura”.

En ocasión de las inauguraciones del día 20, además, Rep viaja a Málaga para realizar dos conferencias performáticas en las que el artista dibujará en público, animando la historia del arte con su serie Bellas Artes.

RB/ML