jueves 30 de abril de 2026
CULTURA
En el marco de su 25° aniversario

El Malba inaugura “Latinoamérica en expansión” con 150 obras del acervo del museo y de la colección Costantini

El museo expone obras creadas entre 1900 y la década de 1970 curadas por María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. La exposición se organiza en once núcleos y presenta, por primera vez obras que pertenecieron a la Colección Daros Latinamerica, recientemente adquirida por el fundador del museo.

Latinoamérica en expansión en el Malba
Latinoamérica en expansión en el Malba | MALBA
Rosario Bernasconi
Rosario Bernasconi
Editora de Cultura de PERFIL. Licenciada en Comunicación Social (UNLP)
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En el marco de su 25° aniversario, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) o presenta "Latinoamérica en expansión", una nueva exposición de la Colección Malba – Costantini, que reúne una selección de obras del acervo del museo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Esta nueva puesta, que ocupa la sala 2 del nivel 1 del museo, está a cargo del equipo curatorial conformado por María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas, y Mariano Dal Verme, al frente del diseño y realización museográfica.

La propuesta, que reúne alrededor de 150 obras, busca poner en valor la trayectoria de la colección, cuyo núcleo fundacional se estableció con la primera donación de Eduardo F. Costantini en 2001. En esta ocasión se podrán ver algunas de las recientes incorporaciones que vienen de la Colección Daros Latinamerica.

Latinoamérica en expansión en el Malba

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Latinoamérica en expansión en el Malba


El recorrido está dividido en ejes temáticos que reúnen piezas creadas entre 1900 y la década de 1970: Fuerza centrípeta, Escena callejera, Nana Watzin, Lo imposible, La discusión, Manifestación, Abaporu, Composición serial, Relieve espacial y Continuidad lumínica. Este recorrido traza itinerarios que representan los ejes de la colección: las vanguardias latinoamericanas, el arte de compromiso social, las poéticas surrealistas y los constructivismos sudamericanos.

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Las salas presentan obras de Joaquín Torres García, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Carlos Cruz-Diez, Jesús Rafael Soto, Gego (Gertrud Goldschmidt), Mira Schendel y Julio Le Parc, pertenecientes al conjunto recientemente adquirido de la Colección Daros Latinamerica. Se vuelven a exhibir piezas clave de los artistas más emblemáticos del museo, como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Torres García, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Roberto Matta, Maria Martins, Remedios Varo, Leonora Carrington y Antonio Berni, entre otros.

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Latinoamérica en expansión en el Malba

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A partir del 18 de septiembre, en el mes del aniversario de Malba, la exposición se ampliará temporalmente en la sala 3 (nivel 1) del museo con un nuevo núcleo dedicado a obras fechadas desde la década de 1960 en adelante. Esta sección podrá visitarse hasta el 8 de febrero de 2027
La exposición Latinoamérica en expansión es parte de los festejos por los 25 años del museo que se celebrarán del 18 al 21 de septiembre de 2026.

*Se inaugura este jueves 30 de mayo con entrada gratis en el MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA) a las 18 con una charla inaugural en el auditorio que podrá verse en vivo por el canal de YouTube del museo.

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