Eduardo Costantini adquirió una colección de más de mil obras de arte latinoamericano

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció que su fundador, Eduardo F. Costantini, adquirió la Colección Daros Latinamérica compuesta por 1233 obras de 117 artistas de la región, principalmente producidas entre las décadas de 1950 y 2010. Con esta adquisición, la colección de arte latinoamericano moderno y contemporáneo de Malba y de Eduardo Costantini casi duplicará su tamaño y se ubicará entre las más importantes y extensas del mundo, reuniendo aproximadamente 3000 obras.

Esta decisión forma parte de una expansión estratégica de Malba, que incluirá la ampliación de su edificio bajo la plaza adyacente al museo, con el objetivo de sumar más espacios de exhibición para su colección en constante crecimiento y muestras temporarias. La nueva construcción duplicará la superficie del museo actual, pasando a tener aproximadamente ocho mil metros cuadrados.

En palabras de Eduardo F. Costantini: “Sumar grandes piezas contemporáneas a las ya existentes obras maestras de la colección y poder proyectar el salto de escala del museo rumbo a sus 25 años, es un sueño hecho realidad”.

Cildo Meireles, "Misión/Misiones (Cómo construir catedrales)" (1987)

La Colección Daros Latinamerica fue establecida en el año 2000 por Ruth Schmidheiny junto con su entonces esposo, el empresario y filántropo suizo Stephan Schmidheiny y su llegada al Malba también marca el regreso de obras latinoamericanas de gran relevancia a la región, luego de formar parte de la colección con base en Zúrich, Suiza.

“Esta adquisición reposiciona al Malba como la principal colección de arte latinoamericano contemporáneo abierta al público en el continente, una posición que el museo ya ocupaba en el campo del arte moderno”, agregó Rodrigo Moura, Director Artístico de Malba.

Las 1233 nuevas obras se suman a una constelación estelar de piezas maestras modernas de la Colección Malba y Costantini, de artistas como Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Diego Rivera, Joaquín Torres García, Wifredo Lam, Roberto Matta, Cándido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Antonio Berni, entre muchos otros.

José Alejandro Restrepo, "Musa paradisíaca" (1996)

La adquisición consolida el acervo de Malba en períodos y movimientos artísticos importantes de la colección —como la abstracción geométrica, la nueva figuración y el arte conceptual—, e incorpora obras icónicas de artistas fundamentales de América Latina que aún no estaban representados. Importantes conjuntos de obras de figuras históricas como Julio Le Parc, Lygia Clark, Gego, Antonio Dias, Maria Freire, Liliana Porter, Mira Schendel y Luis Camnitzer ingresarán junto a piezas como Relevo espacial, 1959 de Hélio Oiticica; Analogía I, 1971 de Víctor Grippo; Untitled (Glass on Body Imprints), 1972 de Ana Mendieta; Missão/Missões (Como construir catedrais), 1987 de Cildo Meireles; o La cena, 1993 de Belkis Ayón. Las emblemáticas obras de Doris Salcedo de las décadas de 1990 y 2000 inauguran la presencia de la artista en la colección del museo, junto a piezas icónicas de Carlos Cruz-Diez, como Fisicromía 2, 1959, y un conjunto de obras tempranas de Jesús Rafael Soto.

La Colección Daros Latinamerica ampliará significativamente la representación de la fotografía, el video y la instalación en el museo, con obras de Ana Mendieta, Rosângela Rennó, Paz Errázuriz, Marcos López, José Alejandro Restrepo, Alfredo Jaar, Javier Tellez o Melanie Smith.

Esta incorporación también amplía de manera significativa el alcance geográfico de la colección del museo, profundizando la representación de países como Colombia y Cuba —ya presentes en la colección del museo, pero que ahora se ubicarán junto a Argentina, México y Brasil como las naciones más representadas—, y extendiéndose además a países como Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá o República Dominicana.

RB / EM